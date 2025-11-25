En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer miles de personas han salido a la calle en las ciudades y pueblos vascos convocadas por asociaciones feministas. El Movimiento Feminista de Euskal Herria, por un lado, y la organización Itaia, por otro, han llevado a cabo actos de protesta en toda Euskal Herria.

Bajo el lema 'iAnte las redes de complicidad, resistencia feminista. ¡Vuestra hipocresía es violencia!', el Movimiento Feminista de Euskal Herria ha llenado este martes por la tarde las calles de Baiona, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Pamplona.

Antes de comenzar la manifestación de Bilbao, Anabel Sanz, del Movimiento Feminista, se ha dirigido a las instituciones para subrayar que es hora de poner el foco en la "violencia que ejercen las instituciones cuando incumplen la legislación vigente, cuando no ponen todos los recursos necesarios...". Ha reivindicado que "las instituciones se tienen que responsabilizar, no revictimizar".