Los restaurantes vascos Bakea (Mungia), Islares (Bilbao), La Revelía (Amorebieta-Etxano) e Itzuli (Donostia-San Sebastián) han sido distinguidos este martes con su primera estrella Michelin, en el transcurso de la gala que la prestigiosa guía ha celebrado en Málaga. Bakea ha recibido además la Estrella Verde, en reconocimiento a su compromiso con la gastronomía sostenible y el uso de productos locales.

Euskadi ha logrado, además de incorporar a estos cuatro establecimientos, mantener el resto de distinciones obtenidas el pasado año. Así, sigue disfrutando de cuatro triestrellados: Arzak, Akelarre, Azurmendi y Martín Berasategui; dos restaurantes con dos estrellas: Amelia y Mugaritz; y 20 restaurantes con una estrella.

Por otra parte, cuatro restaurantes vascos han sido premiados con la Estrella Verde por su apuesta por la sostenibilidad: Bakea, Garena (Dima), Ama (Tolosa) e Hika (Amasa-Villabona). Con estas incorporaciones, Euskadi consolida su presencia en la guía y mantiene su prestigio gastronómico a nivel internacional.

La gala ha terminado con el presentador Jesús Vázquez llamando al escenario a los chefs de los 16 restaurantes que ya contaban con tres estrellas Michelin, entre ellos Pedro Subijana, Elena Arzak, Eneko Atxa y Martín Berasategui. Como destacó el presentador, “si conseguir tres estrellas ya es difícil, mantenerlas lo es aún más”, subrayando el gran logro de estos cocineros.