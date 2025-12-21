Feria

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La lluvia no empaña las tradicionales ferias de Santo Tomás de Bilbao y San Sebastián

Miles de personas han plantado cara al frío y a las precipitaciones, y pasean ya por los puestos del Arenal bilbaíno y los alrededores de la Plaza de la Constitución de San Sebastián. 

La Plaza de la Constitución esta mañana

La Plaza de la Constitución, a rebosar, esta mañana. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Giro ederrarekin ari dira ospatzen San Tomas Bilbon eta Donostian
author image

EITB

Última actualización

Talos con chistorra, productos de la huerta, y sobre todo, buen ambiente. Con estos ingredientes se celebran este domingo las tradicionales ferias de Santo Tomás en Bilbao y San Sebastián, pero también en Azpeitia

En la capital vizcaína, la lluvia se ha unido al cóctel desde primera hora, aunque no ha logrado deslucir la feria. Ya son miles las personas que pasean por los 243 puestos dispuestos en El Arenal bilbaíno.

En San Sebastián, por contra, las precipitaciones han tardado en llegar, y durante la mañana el cielo ha estado encapotado, pero la lluvia no ha hecho acto de presencia. Ajena al tiempo invernal, Poxpolin, la cerda mixta de raza duroc con casi 400 kilos, reina en la Plaza de la Constitución. 

18:00 - 20:00

La feria donostiarra contará este año con un total de 163 puestos. Además, los asistentes podrán disfrutar de una veintena de actividade spara todos los públicos.

Quienes se acerquen a la feria que se celebrará en la capital guipuzcoana, además de disfrutar de los puestos de venta, podrán participar en actividades para todos los gustos y edades. La asociación Donostia Kultura Festak, en colaboración con diversas asociaciones e instituciones, ha programado para este día concursos de productos rurales, miel de Donostialdea, espantapájaros, txistorra y trajes tradicionales vascos , entre otros.

La 76 Feria de Santo Tomás de Bilbao combina tradición y gastronomía con valores de sostenibilidad y solidaridad, una cita que, como cada año, llenará el Arenal de casetas, productores y visitantes.

Los organizadores, BBK, el Ayuntamiento de Bilbao y la Fundación Bisubi, la fundación de cocineros de Bizkaia, calculan que unas 100.000 personas acudan hoy al Arenal bilbaíno. 

Los paraguas son protagonistas en Bilbao

Los paraguas están siendo protagonistas hoy en Bilbao. Foto: EFE

Los 243 puestos permanecerán abiertps hasta las 20:00 horas. 166 están destinadas a la venta de productos baserritarras y tienen a la venta productos de 117 productores, junto a 12 txosnas que conforman la oferta gastronómica y festiva del día de Santo Tomás.

Además, el proyecto BBK Klima pondrá en marcha este año una dinámica participativa con medidas para fomentar la correcta gestión de los residuos y contribuir a que el evento sea más eficiente, sostenible y ambientalmente mejor. 

Feria de Santo Tomás 2025 Donostia-San Sebastián Bilbao Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X