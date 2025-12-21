La lluvia no empaña las tradicionales ferias de Santo Tomás de Bilbao y San Sebastián
Miles de personas han plantado cara al frío y a las precipitaciones, y pasean ya por los puestos del Arenal bilbaíno y los alrededores de la Plaza de la Constitución de San Sebastián.
Talos con chistorra, productos de la huerta, y sobre todo, buen ambiente. Con estos ingredientes se celebran este domingo las tradicionales ferias de Santo Tomás en Bilbao y San Sebastián, pero también en Azpeitia.
En la capital vizcaína, la lluvia se ha unido al cóctel desde primera hora, aunque no ha logrado deslucir la feria. Ya son miles las personas que pasean por los 243 puestos dispuestos en El Arenal bilbaíno.
En San Sebastián, por contra, las precipitaciones han tardado en llegar, y durante la mañana el cielo ha estado encapotado, pero la lluvia no ha hecho acto de presencia. Ajena al tiempo invernal, Poxpolin, la cerda mixta de raza duroc con casi 400 kilos, reina en la Plaza de la Constitución.
La feria donostiarra contará este año con un total de 163 puestos. Además, los asistentes podrán disfrutar de una veintena de actividade spara todos los públicos.
Quienes se acerquen a la feria que se celebrará en la capital guipuzcoana, además de disfrutar de los puestos de venta, podrán participar en actividades para todos los gustos y edades. La asociación Donostia Kultura Festak, en colaboración con diversas asociaciones e instituciones, ha programado para este día concursos de productos rurales, miel de Donostialdea, espantapájaros, txistorra y trajes tradicionales vascos , entre otros.
La 76 Feria de Santo Tomás de Bilbao combina tradición y gastronomía con valores de sostenibilidad y solidaridad, una cita que, como cada año, llenará el Arenal de casetas, productores y visitantes.
Los organizadores, BBK, el Ayuntamiento de Bilbao y la Fundación Bisubi, la fundación de cocineros de Bizkaia, calculan que unas 100.000 personas acudan hoy al Arenal bilbaíno.
Los 243 puestos permanecerán abiertps hasta las 20:00 horas. 166 están destinadas a la venta de productos baserritarras y tienen a la venta productos de 117 productores, junto a 12 txosnas que conforman la oferta gastronómica y festiva del día de Santo Tomás.
Además, el proyecto BBK Klima pondrá en marcha este año una dinámica participativa con medidas para fomentar la correcta gestión de los residuos y contribuir a que el evento sea más eficiente, sostenible y ambientalmente mejor.
Te puede interesar
El Gobierno Vasco activa el Plan de Vialidad Invernal en fase de seguimiento
Esta fase está operativa cuando la cota de nieve baja de 1.000 metros. El plan dispone de 215 máquinas quitanieves, siete grúas de retirada de vehículos pesados y 130 vehículos de apoyo disponibles.
Miles de personas disfrutan de la feria de Santo Tomás en Bilbao
La lluvia y el ambiente invernal no han empañado las ganas de disfrutar de la feria. Miles de personas se han acercado hasta el Arenal para celebrar uno de los días más especiales del año.
La Ertzaintza investiga un tiroteo ocurrido esta madrugada en Bilbao
Ha sido en las inmediaciones de un local de ocio nocturno donde ahora se busca al autor de los disparos.
Gran afluencia de gente en la feria de Santo Tomás de San Sebastián, aprovechando las primeras horas sin lluvia
Los talogiles no paran de trabajar desde primera hora de la mañana y los comercios de productos locales ofrecen también una oportunidad única para disfrutar en esta fiesta antesala de las navidades.
La A-1 permanecerá cerrada durante varios días a la altura de Iruraiz-Gauna, sentido Irun, tras el incendio de un camión
El incendio causó desperfectos en el asfalto, que debe ser reparado. El tráfico se desvía por la A-3100 hasta volver a incorporarse a la autovía justo antes de llegar a Salvatierra.
Cálido recibimiento a Olentzero y Mari Domingi en Baiona
Como en años anteriores, han llegado a la capital labortana en trainera a través del río Errobi. Ambos han subrayado que no sólo traerán regalos, sino también euskera y esperanza.
El invierno astronómico empieza este domingo y tendrá dos eclipses
La nueva estación comenzará a las 16:03 horas y acabará el próximo 20 de marzo de 2026, con el inicio de la primavera. Ninguno de los dos eclipses serán visibles desde Euskal Herria.
Piden una solución habitacional para las personas malienses demandantes de asilo en Vitoria-Gasteiz
Una portavoz de los convocantes ha leído un manifiesto en el que ha recordado que estos malienses salieron de su país para huir de la guerra y la pobreza, y que tienen que esperar para tramitar su solicitud de asilo con unas gestiones que, "en la mayoría de los casos, se retrasa años".
Reabierta la A-1 en Iruraiz-Gauna tras permanecer cortada por un incendio
Un camión se ha incendiado este sábado cuando circulaba por la A-1 a la altura de la localidad alavesa de Iruraiz-Gauna (Álava), lo que ha provocado el corte de esta vía en sentido Irun.