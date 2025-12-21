La lluvia no empaña las tradicionales ferias de Santo Tomás de Bilbao y San Sebastián

Talos con chistorra, productos de la huerta, y sobre todo, buen ambiente. Con estos ingredientes se celebran este domingo las tradicionales ferias de Santo Tomás en Bilbao y San Sebastián, pero también en Azpeitia.

En la capital vizcaína, la lluvia se ha unido al cóctel desde primera hora, aunque no ha logrado deslucir la feria. Ya son miles las personas que pasean por los 243 puestos dispuestos en El Arenal bilbaíno.

En San Sebastián, por contra, las precipitaciones han tardado en llegar, y durante la mañana el cielo ha estado encapotado, pero la lluvia no ha hecho acto de presencia. Ajena al tiempo invernal, Poxpolin, la cerda mixta de raza duroc con casi 400 kilos, reina en la Plaza de la Constitución.