Euria gorabehera, giro ederrarekin ospatu dute San Tomas Bilbon eta Donostian
Negu giroa nagusitu da, baina horrek ez ditu bisitariak kikildu, eta milaka pertsona ibili dira Bizkaiko hiriburuan eta Gipuzkoakoan hara eta hona.
Taloak txistorrarekin, baratzeko produktuak eta, batez ere, giro ona. Osagai horiek izan dira nagusi gaur Bilbon eta Donostian, San Tomas eguneko azokan.
Bizkaiko hiriburuan, goizean goizetik, euria izan da azokaren protagonistetako bat. Eguraldiak, baina, ez ditu bisitariak uxatu, eta milaka dira aterkia hartuta bertara joan direnak.
Donostian, aldiz, ateri abiatu da eguna, baina euritara jo du eguerdi aldera. Eguraldia gorabehera, Poxpolin, ia 400 kiloko duroc arrazako txerrama mistoa, izan da protagonista nagusia Konstituzio Plazan.
Batean zein bestean, baserriko produktuen garestitzea izan dute hizpide bisitariek. Arrautzak nabarmen karutu dira, eta 4'5 euroan saldu dute dozena. Taloak, berriz, 5,30-7 euroan eskaini dituzte.
Eztia 13 euroan izan da eskuragarri, eta txakolina, 8-10 euroan; merkeago saldu da sagardoa, 5 euroan. Gernikako indaba 20 euroan izan dute salgai, eta txorizo kiloa, 28,5 euroan. Gazta kiloa 20-30 euroan izan dute, eta txoripana, 3 euroan (aurreko urteetan, 2 euroan eskura zitekeen). Gaztainak 7 euroan saldu dituzte, eta euskal pastelak, 13-14 euroan.
Gipuzkoako hiriburuko azokara joan direnek, salmenta postuez gozatzeaz gain, gustu eta adin guztietarako jarduerak izan dituzte bisitari guztien gozamenerako. Donostia Kultura Festak elkarteak, hainbat elkarte eta erakunderekin elkarlanean, landa-produktuak, Donostialdeko eztia, txorimaloak, txistorra eta euskal jantzi tradizionalak ezagutzera emateko lehiaketa ugari programatu ditu gaurko.
Bilboko 76. San Tomas Azokak tradizioa eta gastronomia iraunkortasun eta elkartasun balioekin uztartu ditu. BBK-k, Bilboko Udalak eta Bisubi Bizkaiko Sukaldarien Bilkura Fundazioak egindako aurreikuspenen arabera, aurten ere 100.000 bat bisitari izan dira.
243 postu paratu dituzte Areatzan, 20:00ak arte. Horien artean, 166 saltokitan baserriko produktuak saldu dituzte, 117 saltokitan ekoizleen produktuak izan dira salgai, eta 12 txosna izan dira San Tomas eguneko gastronomia- eta jai-eskaintza osatzen.
Gainera, BBK Klima proiektuak parte hartzeko dinamika bat abiatu du aurten, hondakinak zuzen kudeatzea sustatzeko eta jai efiziente, jasangarri eta ingurumenari begira garbiagoa izateko.
Zure interesekoa izan daiteke
51 urteko gizonezko bat hil da A-1 autobian, Agurain parean izandako istripu batean
Kamioi batek eta auto batek talka egin dute, Irungo noranzkoan. Autoan zihoan beste pertsona, 59 urteko gizasemea, Txagorritxuko Ospitalera eraman dute.
Gabonetako loteriak 2.772 milioi euro banatuko ditu aurten saritan
Behin-behineko datuen arabera, EAEn 87,43 eurokoa da batez besteko gastua biztanleko; Nafarroan, aldiz, 58,62 eurokoa. Ikusteko dago Hego Euskal Herriak zortea alde duen, duela bi urte bezala. Zozketa 09:00etan hasiko da, eta ORAIN albiste zerbitzu digitalak zuzenean jarraituko du.
Emakume baten gorpua agertu da Barakaldoko etxebizitza batean, "indarkeria zantzuekin"
Emakumearen senideek Ertzaintzari jakinarazi diotenez, konorterik gabe aurkitu dute bere etxean goizean. Bertaratu ostean, heriotza baieztatu eta ikerketa abiatu du Ertzaintzak gertatua argitzeko.
Jaurlaritzak Neguko Bidezaintza Plana aktibatu du, mendateen egoera bertatik behera jarraitzeko
Jarraipen eta informazio fasea martxan jarrita, elurra kentzeko 215 makina, ibilgailu astunak erretiratzeko 7 garabi eta 130 laguntza-ibilgailu izango dira behar denerako prest.
Milaka lagun Bilboko San Tomas azokan
Euriak eta neguko giroak ez ditu herritarrak kikildu eta milaka lagun gerturatu da Areatzara azoka bereziaz gozatzera.
Gaur goizaldean Bilbon izan den tiroketa bat ikertzen ari da Ertzaintza
Gaueko aisialdirako lokal baten inguruan izan da, eta tiroen egilea bilatzen ari dira.
Jende asko Donostian San Tomas eguneko ferian, goizeko aterrunea aprobetxatuz
Talogileak etengabe ari dira lanean goizean goizetik, eta bertako produktuen saltokiek ere aukera paregabea eskaintzen dute gabonen atariko jai honetan sabelak gozatzeko.
A-1 errepidea itxita egongo da hainbat egunez Iruraiz-Gaunan, Irungo noranzkoan, kamioi batek su hartu ondoren
Suteak kalteak eragin zituen asfaltoan, eta konpondu egin behar dute. Trafikoa A-3100 errepidetik bideratzen ari dira, Agurainera iritsi baino lehentxeago atzera autobian sartzeko.
Harrera jendetsua egin diete Baionan Olentzerori eta Mari Domingiri
Ohiturari jarraikiz, Errobi ibaian barrena traineruz heldu dira Lapurdiko hiriburura. Opariak ez ezik, euskara eta itxaropena ere ekarriko dituztela azpimarratu dute biek ala biek.