SENTENCIAS SOBRE EL EUSKERA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Iñigo Urrutia: "Últimamente parece que la Constitución está imponiendo límites adicionales a la normalización del euskera"

Iñigo Urrutia, jurista eta administrazio zuzenbideko irakaslea
18:00 - 20:00
Iñigo Urrutia, jurista y profesor de Derecho Administrativo. Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Iñigo Urrutia: "Azkenaldian badirudi Konstituzioak muga erantsiak ezartzen ari dizkiola euskararen normalizazioari"
author image

EITB

Última actualización

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha cuestionado la competencia en materia de política lingüística de la Administración y de los ayuntamientos en sus últimas resoluciones. Iñigo Urrutia, jurista y profesor de Derecho Administrativo, señala que con estas últimas decisiones puede incrementarse la inestabilidad política.

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Manifestaciones Tribunal Superior de Justicia de Navarra Tribunal Constitucional Titulares de Hoy Euskera Sociedad Juicios

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X