Iñigo Urrutia: "Últimamente parece que la Constitución está imponiendo límites adicionales a la normalización del euskera"

Para las fiestas navideñas la Diputación de Gipuzkoa ha puesto en marcha la iniciativa solidaria 'El juego de los abrazos', una caja-regalo con una invitación a "dejar de lado las prisas, sentir y recordar a las personas" queridas. Está ya a la venta en algunos establecimientos comerciales y su recaudación se destinará a dos proyectos del Teléfono de la Esperanza.