Kontseilua agradece su aliento a los euskaltzales y subraya la necesidad de "crear espacios de encuentro" para responder a la emergencia lingüística
6.500 euskaltzales se dieron cita este sábado en el Bilbao Arena en el acto celebrado bajo la nomenclatura "pizkundea". Kontseilua ha realizado una valoración positiva y optimista que pone el foco en los retos del futuro.
Un día después de representar el renacimiento del movimiento a favor del euskera, Kontseilua ha dado las gracias tanto a las 6500 personas que se reunieron este sábado en el complejo deportivo del barrio de Miribilla como a todos los euskaltzales que pueblo a pueblo hicieron posible el acto. También han agradecido su presencia a todas las instituciones, partidos, sindicatos y agentes presentes; a los músicos, actores, creadores culturales y demás artistas que participaron en el acto; y a los cientos de trabajadores y voluntarios que colaboraron en labores de organización, producción, infraestructuras, logística, seguridad y comunicación.
En una nota remitida este 28 de diciembre a los medios de comunicación, Kontseilua hace una valoración positiva y optimista del acto de ayer y pone el foco en los "retos de cara al futuro".
En opinión de la entidad que agrupa a más de 30 organizaciones y agentes sociales que trabajan por la normalización y revitalización del euskera, el éxito del evento demostró que "el sentimiento por el euskera tienen músculo en esta sociedad, que hay ganas y necesidad de potenciarlo, y que existe una necesidad de hablar de la cuestión lingüística, de la preocupación que nos genera el euskera, y de crear puntos de encuentro".
En este sentido, han recordado que "los últimos estudios demuestran que para hacer frente a la situación de emergencia lingüistica es imprescindible reforzar esa unión, el llamado 'euskaltzaletasuna'". Kontseilua ha reivindicado que "es hora de que los euskaltzales actúen: de organizarse en todas partes, de empoderar a la comunidad hablante, de traer el euskera y el movimiento a favor del euskera a la primera línea". Y para ello, Kontseilua ha presentado una propuesta, "Euskaltzaleon gida".
Este es el decalogo de "Euskaltzaleon gida":
- Si eres euskaldun elige vivir en euskera: utilizalo en todos los ámbitos de la vida, prioriza la oferta cultural en euskera, los medios de comunicación en euskera, los contenidos en euskera... Facilita con tu actitud que quienes hablan euskera con más dificultad se sientan cómodos. Acércate a los que no saben euskera. Explícales que el euskera es una lengua minorizada, tú mismo un hablante minorizado, y que cada decisión que no se toma a favor del euskera refuerza la minorización.
- Si no sabes euskera, da el paso de aprenderlo. O, al menos, un paso para acercarte al idioma. Facilita con tu actitud el uso normal del euskera. Dales euskera a tus descendientes. Entiende que el euskera es una lengua minorizada y que la comunidad hablante minorizada es la euskaldun, y en consecuencia apoya las políticas de igualdad y garantías a su favor.
- No normalices y silencies las violaciones de los derechos lingüísticos. Comunícalo al Observatorio de los Derechos Lingüísticos a través del Teléfono del Euskera. Para cambiar las cosas es importante comunicar lo que pasa y hacerlo público.
- Comparte con tu entorno la preocupación que te genera el futuro del euskera. Habla de la cuestión de las lenguas, de tus vivencias. Escucha las de los demás. Lo que no se nombra no existe.
- Traslada la cuestión del euskera a tus prioridades sociales y políticas. Como haces con otros temas, antes de decidir tu voto conoce qué tipo de política lingüística proponen las diferentes fuerzas políticas.
- Organízate como euskaltzale. Para vivir en euskera en el mundo actual – y para que el euskera perviva – es imprescindible provocar un nuevo renacimiento. Y para que eso ocurra hace falta un movimiento potente de los euskaltzales. Así que organízate. Organízate en las instituciones que ofrece el mundo del euskera: por ejemplo, en las asociaciones de euskera de los pueblos, en el movimiento Taupa o en Euskal Herrian Euskaraz. Asimismo, organizate en cuadrillas, colegios, centros de trabajo, asociaciones deportivas y culturales, en el seno de movimientos sociales, sindicatos y partidos. En cada uno de esos espacios de nuestra vida impulsemos decisiones, comportamientos y actitudes a favor del euskera. Recuerda que las decisiones que no se toman a favor del euskera refuerzan la minorización.
Salto en las políticas lingüísticas
Kontseilua ha vuelto a insistir en la necesidad de un salto en las políticas lingüísticas, basadas en un nuevo consenso social y político. En este sentido, ha recordado la propuesta para el nuevo Pacto Sociopolítico que presentó en septiembre y ha instado a las instituciones y a las fuerzas políticas a que la tomen en consideración.
Por último, han recordado que el próximo 13 de junio tendrá lugar en Pamplona el próximo encuentro.
Personalidades de la cultura vasca se suben al escenario en el acto de Kontseilua para mostrar su apoyo al euskara
Actores, músicos y bertsolaris se han sumado esta tarde al acto a favor del euskera, y han cantado sobre el escenario con el clamor del público artistas como Gorka Urbizu, Maia Ibarne y Gontzal Mendibil, entre otros.
Miles de personas acuden a la llamada de Kontseilua para ser parte del "renacimiento" del euskera
El Bilbao Arena ha acogido un acto que busca socializar la necesidad de redoblar esfuerzos a favor de la supervivencia del euskera y lograr nuevos consensos sociopolíticos para dar un salto en las políticas lingüísticas. La próxima cita será el 13 de junio de 2026 en Pamplona.