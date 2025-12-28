Euskaltzaleei eskerrak eman dizkie eta larrialdi linguistikoari erantzuteko "elkarguneak sortzeko beharra" azpimarratu du Kontseiluak
6.500 euskaltzale bildu zituen larunbatean euskararen aldeko erakundeak Bilbao Arenan. Balorazio positiboa eta baikorra egin du, eta aurrera begirako erronketan jarri du fokua.
Euskararen aldeko pizkundea irudikatu eta biharamunean, Miribillako kiroldegian elkartu ziren 6.500 lagunei zein herriz herri lanean ari diren euskaltzale guztiei eskerrak eman dizkie Kontseiluak, baita babesa eman eta bertaratu ziren erakunde, alderdi, sindikatu eta eragileei; ekitaldian parte hartu zuten musikari, aktore, kulturgile eta sortzaileei; eta antolaketa, produkzio, azpiegitura, logistika, segurtasun zein komunikazio lanetan aritu diren ehunka langile eta boluntarioei ere.
Abenduaren 28 honetan komunikabideei igorritako ohar batean, balorazio positiboa eta baikorra egin du Kontseiluak atzoko ekitaldiaz, eta "aurrera begirako erronketan" jarri du fokua. Kontseiluaren iritziz, "ekitaldiaren arrakastak erakutsi zuen jende askorengan oso txertatuta dagoela euskaltzaletasuna, badagoela gihar hori indartzeko gogoa eta premia, eta badagoela hizkuntzaren auziaz hitz egiteko, euskarak sortzen digun kezkaz hitz egiteko, eta elkarguneak sortzeko beharra. Izan ere, azken ikerketek eta datuek erakusten duten euskararen larrialdi egoerari erantzuteko ezinbestekoa da euskaltzaletasuna indartzea".
Euskaltzaleek "ekiteko garaia" dela aldarrikatu du Kontseiluak, "toki guztietan antolatzeko, hiztun komunitatea ahalduntzeko, euskara eta euskaltzaletasuna lehen lerrora ekartzeko garaia". Horretarako proposamen bat aurkeztu du Kontseiluak: "Euskaltzaleon gida".
Hau dio "Euskaltzaleon gida"k:
- Euskalduna bazara euskaraz bizitzeko hautua egin: erabili bizimoduko eremu guztietan, lehenetsi euskarazko kultur eskaintza, euskarazko hedabideak, euskarazko edukiak… Erraztu zure jarrerarekin euskaraz zailtasun gehiagorekin ari direnak eroso sentitzea. Hurbildu euskara ez dakitenei. Ohartu euskara minorizatutako hizkuntza dela eta zu zeu minorizatutako hiztuna. Euskararen alde hartzen ez den erabaki bakoitzak minorizazioa indartzen duela. Hautu hauetako bakoitza txinparta bat da Pizkunderako.
- Euskararen jabe ez bazara, eman ezazu ikasteko urratsa. Edo, behintzat, euskarara hurbiltzeko pausoa. Erraztu zure jarrerarekin euskara normal erabiltzeko aukera. Eman euskara zure ondorengoei. Ohartu minorizatutako hizkuntza bat dela euskara eta minorizatutako hiztun komunitatea euskaldunena, eta, ondorioz, babestu haien aldeko berdintasun eta berme politikak; euskararen alde hartzen ez den erabaki bakoitzak minorizazioa indartzen duela. Hautu hauetako bakoitza txinparta bat da Pizkunderako.
- Ez normalizatu eta isildu hizkuntza-eskubideen urraketarik. Eman horren berri Hizkuntz Eskubideen Behatokiari Euskararen telefonoaren bidez. Gauzak aldatzeko garrantzitsua da gertatzen zaigunaren berri elkarri ematea eta plazara ekartzea. Hautu hauetako bakoitza txinparta bat da Pizkunderako.
- Zure ingurukoekin partekatu euskararen etorkizunak sortzen dizun kezka. Hitz egin hizkuntzen auziaz, zure bizipenez. Entzun besteenak. Izendatzen ez dena ez da existitzen. Hautu hauetako bakoitza txinparta bat da Pizkunderako.
- Zure lehentasun sozial eta politikoetara ekarri euskararen auzia. Beste hainbat gairekin egiten duzun bezala, zure botoa erabaki aurretik ezagutu aukeran dauden indar politikoek nolako hizkuntza-politika proposatzen duten. Hautu hauetako bakoitza txinparta bat da Pizkunderako.
- Antolatu euskaltzale gisa. Egungo munduan euskaraz bizitzeko –eta euskara bizi dadin– ezinbestekoa da beste pizkunde bat eragitea. Eta hori gertatzeko euskaltzaleen mugimendu indartsua behar da. Beraz, antolatu. Antolatu euskalgintzak horretarako eskaintzen dituen erakundeetan: hala nola herrietako euskara elkarteetan, Taupa mugimenduan edota Euskal Herrian Euskarazen. Halaber, antolatu euskaltzaleak kuadrilletan, ikastetxeetan, lantokietan, kirol eta kultur elkarteetan, mugimendu sozial, sindikatu eta alderdien baitan. Gure bizimoduko gune horietako bakoitzean bultza ditzagun euskararen aldeko erabaki, jokabide eta jarrerak. Euskararen alde hartzen ez diren erabakiek minorizazioa indartzen dute. Hautu hauetako bakoitza txinparta bat da Pizkunderako.
Hizkuntza-politiketan jauzia
Adostasun sozial eta politiko berri batean oinarrituko den hizkuntza-politiketan jauzi bat behar dela berretsi du Kontseiluak. Ildo horretan, irailean aurkeztu zuen Itun Soziopolitiko berrirako eskaintza ekarri du gogora Kontseiluak, eta erakundeei eta indar politikoei proposamena aintzat har dezatela eskatu die berriro ere.
Azkenik, hurrengo topaketa ekainaren 13an Iruñean izango dela gogorarazi dute.
