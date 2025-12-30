Alud en Panticosa
El Ayuntamiento de Sallent de Gállego declara un día de luto en recuerdo de los tres fallecidos en el alud

Los tres fallecidos mantenían una estrecha relación con el valle de Tena, donde disfrutaban de su vida y vínculos personales.
FOTODELDÍA PANTICOSA (HUESCA), 29/12/2025.- La identidad de las tres personas de origen vasco fallecidas al ser arrolladas junto a otras tres por un alud en la ladera oeste del pico Tablato, en el entorno del Balneario de Panticosa, en el Pirineo de Huesca, se dará a conocer una vez sean localizadas e informadas sus familias. Así lo ha asegurado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en una comparecencia hecha ante los medios de comunicación en el helipuerto de Panticosa, junto a responsables de los equipos de rescate de la Guardia Civil que participan en la operación. EFE/ Javier Blasco
Euskaraz irakurri: Sallent de Gállegoko Udalak dolu-eguna izendatu du elur-jausian hildako hiru pertsonen omenez
Agencias | EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de Sallent de Gállego (Huesca) ha declarado un día de luto en recuerdo de los tres fallecidos en el alud de nieve producido este lunes, 29 de diciembre, en las proximidades del Balneario de Panticosa.

Eneko Arrastua, de 48 años y vecino de Irún (Guipúzcoa) tenía vivienda en esta localidad del valle de Tena. Además, el pediatra e influencer, Jorge García-Dihinx, vivió en esta villa unos años, manteniendo una vinculación especial, tanto él como su pareja, Natalia Ramón, de 36 años y vecina de Zaragoza, también fallecida en el accidente.

"La nieve, que tanto representa, es capaz, en un momento, de arrancar la vida a personas que forman parte de la nuestra", ha expresado el Ayuntamiento de Sallent de Gállego. También, ha deseado una "pronta recuperación" a la joven de 29 años herida leve, Lara Ugalde, vecina de Ordizia y al resto de afectados.

Finalmente, el Ayuntamiento de Sallent de Gállego ha trasladado su pésame a los familiares y amigos de los tres fallecidos.

Jordi Richard, guía de alta montaña, desde Panticosa: "La capa de debajo está resbaladiza, no está compacta y hay que tener cuidado".

El Pirineo aragonés está viviendo uno de los invierno más fríos y nevados de los últimos años, lo que ha acrecentado mucho el peligro en la montaña.  ETB ha hablado con el guía de alta montaña Jordi Richard tras el accidente de Panticosa y ha relatado que hoy mismo han dado la vuelta cuando subían a Punta Escarrá. Ha pedido precaución, porque todavía puede haber más aludes en los próximos días.

