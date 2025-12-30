El Ayuntamiento de Sallent de Gállego declara un día de luto en recuerdo de los tres fallecidos en el alud

El Ayuntamiento de Sallent de Gállego (Huesca) ha declarado un día de luto en recuerdo de los tres fallecidos en el alud de nieve producido este lunes, 29 de diciembre, en las proximidades del Balneario de Panticosa.

Eneko Arrastua, de 48 años y vecino de Irún (Guipúzcoa) tenía vivienda en esta localidad del valle de Tena. Además, el pediatra e influencer, Jorge García-Dihinx, vivió en esta villa unos años, manteniendo una vinculación especial, tanto él como su pareja, Natalia Ramón, de 36 años y vecina de Zaragoza, también fallecida en el accidente.

"La nieve, que tanto representa, es capaz, en un momento, de arrancar la vida a personas que forman parte de la nuestra", ha expresado el Ayuntamiento de Sallent de Gállego. También, ha deseado una "pronta recuperación" a la joven de 29 años herida leve, Lara Ugalde, vecina de Ordizia y al resto de afectados.

Finalmente, el Ayuntamiento de Sallent de Gállego ha trasladado su pésame a los familiares y amigos de los tres fallecidos.