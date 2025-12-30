Elur-jausia Panticosan
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sallent de Gallegoko Udalak dolu-eguna ezarri du elur-jausian hildako hiru pertsonen omenez

Hiru hildakoek harreman estua zuten Tenako haranarekin, eta bizitza eta lotura pertsonalak zituzten bertan.
FOTODELDÍA PANTICOSA (HUESCA), 29/12/2025.- La identidad de las tres personas de origen vasco fallecidas al ser arrolladas junto a otras tres por un alud en la ladera oeste del pico Tablato, en el entorno del Balneario de Panticosa, en el Pirineo de Huesca, se dará a conocer una vez sean localizadas e informadas sus familias. Así lo ha asegurado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en una comparecencia hecha ante los medios de comunicación en el helipuerto de Panticosa, junto a responsables de los equipos de rescate de la Guardia Civil que participan en la operación. EFE/ Javier Blasco
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sallent de Gallegoko (Huesca) Udalak dolu-eguna deitu du astelehen honetan, abenduak 29, Panticosako bainuetxearen inguruan izandako elur-jausian hildako hiru pertsonen omenez.

Eneko Arrastuak, 48 urtekoa eta Irungo bizilaguna, Tena bailarako herri honetan zuen etxebizitza. Gainera, Jorge Garcia-Dihinx pediatra eta influencer-a hiri honetan bizi izan zen urte batzuetan, eta lotura berezia mantendu zuen, bai bera eta bai bere bikotekidea, Natalia Ramon, 36 urtekoa eta Zaragozako bizilaguna, hau ere istripuan hil zena.

"Hainbeste irudikatzen duen elurra, une batean, gurea osatzen duten pertsonei bizitza kentzeko gai da", adierazi du Sallent de Gallegoko Udalak. Era berean, Lara Ugalde 29 urteko gazteari, Ordiziako bizilagunari, eta gainerakoei "azkar sendatzea" eskatu die.

Azkenik, Sallent de Gallegoko Udalak dolumina adierazi die hiru hildakoen senide eta lagunei.

Mendiko istripuak Irun Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Panticosa mendia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Jordi Richard mendiko gidaria, Panticosatik: “Azpiko geruza labankor dago, ez dago trinko, eta kontuz ibili beharra dago”

Azken urteotako negurik hotzena eta elurtsuena izatean ari da Aragoiko Pirinioetan eta arriskutsua izan daiteke mendian ibiltzea. Jordi Richard mendiko gidariarekin hitz egin du ETBk, Panticosan gertatu den ezbeharraren ondotik. Gaur bertan, Punta Escarrara igotzen ari zirela buelta ematea erabaki dutela kontatu du. Adi ibiltzeko eskatu du, oraindik ere elur jausiak gerta daitezkeelako.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X