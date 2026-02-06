Andalucía vive este viernes una especie de tregua meteorológica, tras el paso de la borrasca Leonardo y la llegada de Marta este sábado a la comunidad, donde se ha encontrado el cuerpo sin vida de la mujer que cayó a un río en Málaga, los desalojados ya superan los 8.000 y preocupa el nivel de muchos ríos, que están al límite.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han visitado varias zonas afectadas por el temporal que azota la comunidad andaluza, aunque no han coincidido, ya que cada uno ha acudido a un lugar diferente.

Sánchez, quien ha sobrevolado en helicóptero áreas de la provincia de Cádiz, ha advertido desde el Puesto de Mando Avanzado de San Roque que quedan "días largos" por delante debido a los nuevos frentes que dejarán más lluvias en los puntos afectados por el temporal.

Desde otro de los enclaves más afectados, en Huétor Tájar, localidad de Granada convertida en una especie de isla por el desbordamiento de varios cauces, Moreno ha afirmado que es posible que sea necesario ampliar el perímetro de evacuación tras el desalojo completo de Grazalema (Cádiz), una situación que determinarán los geólogos.

Previamente, el presidente andaluz ya había advertido de que los vecinos desalojados de Grazalema, donde los técnicos trabajan sobre el terreno para aportar asesoramiento científico y apoyar la toma de decisiones, no podrán volver a sus casas antes de seis o siete días.

Moreno ha mostrado su pesar por la muerte de la mujer que cayó al río Turvilla en Sayalonga (Málaga), cuyo cuerpo ha sido encontrado este viernes, un pésame al que se ha sumado la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, quien ha trasladado sus condolencias a la familia de la víctima, Carolina, que fue vecina del municipio.

Carolina se ha convertido en la primera víctima mortal en España de la borrasca Leonardo que, aunque debilitada, sigue causando estragos, con nuevos desalojos, cauces al límite y muchos daños en infraestructuras.

Según el último balance de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), más de 8000 personas han tenido que ser desalojadas en Andalucía, donde una quincena de ríos se encuentra desde primera hora en umbral rojo (máximo nivel de caudal), la mayoría de la cuenca del Guadalquivir y tres de las cuencas Mediterráneas Andaluzas, Guadalete y Barbate.

Esta situación ha provocado que el Puente Romano de Córdoba haya sido cortado alrededor de las 15:00 horas ante la subida del caudal del Guadalquivir a su paso por esta capital andaluza.

Desde Córdoba, el jefe de Coordinación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en esta provincia, Pedro Escribano, ha alertado de que "lo malo está por venir" con la nueva borrasca Marta, prevista para el fin de semana, y concretamente será el sábado cuando se alcance la punta de la avenida en Sevilla.