Denboraleak atsedena eman du Andaluzian, hildako bat eta etxetik kanpo 8.000 pertsona utzita, baina okerrena iristear dago
Leonardoren ostean, Marta depresioa iritsiko da asteburuan, emariaren atalase gorrian 15 ibai baino gehiago dituen eremu batera.
Andaluzian tregoa meteorologiko moduko bat izan da gaur, Leonardo depresioa atzean utzi eta larunbatean Marta ekaitza heldu bitartean. Gaur aurkitu dute Malagan ibai batera erori zen emakumearen gorpua, 8.000 pertsona baino gehiago daude etxetik kanpo ekaitzaren ondorioz eta mugan dauden ibai askoren maila kezka eragiten ari da erkidegoan.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea eta Juanma Moreno Andaluziako Juntako presidentea autonomia erkidegoa astintzen ari den denboraleak kaltetutako hainbat eremutan izan dira.
Sanchezek Cadiz probintzia ikusi du helikoptero batetik, eta San Rokeko aginte postu aurreratutik ohartarazi duenez, "egun luzeak" geratzen dira aurretik, iristear diren fronteek euri gehiago utziko baitute.
Kaltetutako beste inguru batean, Huetor Tajar Granadako herria, hainbat ibilguk gainezka egin ostean, uharte moduko bat bihurtu da, eta Morenok adierazi du litekeena dela ebakuazio-perimetroa handitzea, Grazalema (Cadiz) erabat hustu ondoren. Lurra aztertzen ari diren geologoek zehaztuko dute noiz itzuli ahalko diren.
Aurretik, Andaluziako presidenteak ohartarazi zuen Grazalemako bizilagunak ezingo direla etxera itzuli, gutxienez, 6-7 egunetan; izan ere, teknikariak tokian bertan ari dira lanean, aholkularitza zientifikoa emateko eta erabakiak hartzen laguntzeko.
Morenok atsekabea agertu du Sayalongan (Malaga) Turvilla ibaira erori zen emakumearen heriotzagatik. Carolina Leonardo depresioaren lehen hildakoa izan da Espainian. Depresio hori ahulduta egon arren, hondamenak eragiten jarraitzen du: hustuketa berriak behartu ditu, hainbat ibilgu mugan daude eta azpiegituretan kalte ugari eragin ditu.
EMA Andaluziako Larrialdi Agentziaren azken balantzearen arabera, 8.000 pertsona baino gehiago atera behar izan dituzte etxetik Andaluzian, 15 bat ibai atalase gorrian (ur emari-maila gorena) baitaude, gehienak Guadalquivir ibaiaren arroan eta 3 Andaluziako, Guadaleteko eta Barbateko arro mediterraneoan.
Egoera horren ondorioz, Kordobako erromatar zubiaren zirkulazioa eten dute 15:00ak aldera, Guadalquivir ibaiaren emariak gora egin duelako bertan.
Kordobatik, Pedro Escribano Guadalquivirko Konfederazio Hidrografikoko Koordinazio buruak ohartarazi duenez, "txarrena etortzear dago" Marta depresioarekin, larunbatean helduko baita uraldia maila gorenera Sevillan.
