El Ayuntamiento de San Sebastián dará a conocer el origen de los detenidos
El Ayuntamiento de San Sebastián se suma al criterio fijado por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y dará a conocer también el origen de los detenidos cuando "la circunstancia lo requiera o cuando los medios de comunicación o la ciudadanía así lo demanden", según han confirmado a EFE fuentes municipales.
Así las cosas, San Sebastián será la única capital de la Comunidad Autónoma Vasca que publicará el origen de las personas detenidas o investigadas, ya que tanto Bilbao como Vitoria-Gasteiz han declinado hacerlo.
Esta decisión se produce en medio de la polémica suscitada después de que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco comenzara a informar de la procedencia de los arrestados tras cambiar el pasado mes de octubre de criterio.
Esto provocó que el Ararteko abriera una actuación de oficio para, fundamentalmente, conocer las razones por las que la Ertzaintza ha comenzado a actuar así cuando hace 14 años esta misma institución emitió una recomendación para que no se diera este dato.
Ahora es el Ayuntamiento de San Sebastián el que decide incluir el dato en sus comunicaciones y argumenta que "revelar el origen de las personas infractoras responde a un ejercicio de transparencia, enmarcado en un modelo de gobernanza propio de las sociedades maduras".
"La información precisa y veraz contribuye a combatir estigmas y discursos populistas basados en conjeturas o especulaciones", defiende el consistorio donostiarra.
Asegura que desde el principio el Ayuntamiento apoyó la decisión del Departamento de Seguridad y anuncia que a partir de ahora desde Comunicación de la Guardia Municipal también se facilitará el origen de los detenidos cuando "la circunstancia lo requiera o cuando los medios de comunicación o la ciudadanía así lo demanden".
Hallan en Urbasa un esqueleto casi completo de bisonte de 4000 años que podría ser el primer bisonte europeo documentado en la Península Ibérica
La Presidenta María Chivite y la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola han presentado este lunes el hallazgo de "gran relevancia científica". El descubrimiento, calificado como “único” en la Península Ibérica, se produjo en la Sima Arrafela durante una intervención arqueológica promovida por el Departamento de Cultura con participación de la Universidad del País Vasco y el Museo de Historia Natural de Madrid, entre otras instituciones.
Desarticulado en Bizkaia un grupo criminal dedicado a estafas en internet mediante anuncios falsos
Cinco personas están siendo investigadas, entre ellas un menor de 15 años, en el marco de esta operación denominada 'Negare'. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas imputaciones ni tampoco que puedan aparecer más personas perjudicadas.
Mañana revuelta en las principales carreteras de la zona de Bilbao
Un accidente en Barakaldo, en las curvas de Ansio, sentido San Sebastián, ha provocado el traslado de una persona herida al hospital. Antes, cuatro vehículos han colisionado en Zamudio, en la carretera del Txorierri, y se han registrado retenciones a primera hora de la mañana.
Setenil de las Bodegas convive con el miedo a los derrumbes y la curiosidad de los turistas
Setenil es uno de los municipios más turísticos de Cádiz, en la ruta de los pueblos blancos. El alcalde pide a las empresas turísticas que no organicen visitas a Setenil debido al temporal.
El mal tiempo no ha deslucido el tradicional pasacalles de "Iñudeak eta Artzainak" en Donostia-San Sebastián
La comparsa de Kresala Elkartea ha vuelto a desfilar por las calles de Donostia-San Sebastián para recordar a las nodrizas, los pastores y demás personajes de los antiguos carnavales al ritmo de las melodías de Sarriegi. La tradición, que cumple ya 49 años, ha congregado a centenares de personas. La comparsa ha deleitado a los presentes con zortzikos, fandangos y arin arin.
La plataforma Zaldibar Argitu exige el fin de instrucción del caso en el 6º aniversario de la catástrofe
Organizado por la plataforma ciudadana, un acto ha recordado a los trabajadores fallecidos Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán en la localidad vizcaína. Zaldibar Argitu ha mostrado su "hartazgo" porque el juzgado lleva 72 meses investigando la pieza de delitos medioambientales. "Que se aclare todo y que se diriman las responsabilidades", han reivindicado.
Ligero respiro meteorológico en Andalucía tras el paso de las borrascas
Uno de los efectos más visibles de esta mejora momentánea se observa en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba. Durante la mañana, el caudal ha descendido ligeramente tras haber rozado los seis metros de altura durante la medianoche, una bajada que aporta alivio puntual, aunque la vigilancia continúa ante las lluvias previstas.
Desarticulado un grupo criminal que cometió robos en viviendas de Álava y Gipuzkoa
Se les atribuyen 25 robos con fuerza en todo el Estado, y la operación culminó con la detención de los cuatro integrantes tras realizar un robo en Álava.
Registrados varios movimientos sísmicos tras el temporal en Andalucía
Ha habido terremotos de baja intensidad en la Sierra de Cádiz y en varios municipios de Málaga.