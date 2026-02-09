El Ayuntamiento de San Sebastián se suma al criterio fijado por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y dará a conocer también el origen de los detenidos cuando "la circunstancia lo requiera o cuando los medios de comunicación o la ciudadanía así lo demanden", según han confirmado a EFE fuentes municipales.

Así las cosas, San Sebastián será la única capital de la Comunidad Autónoma Vasca que publicará el origen de las personas detenidas o investigadas, ya que tanto Bilbao como Vitoria-Gasteiz han declinado hacerlo.

Esta decisión se produce en medio de la polémica suscitada después de que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco comenzara a informar de la procedencia de los arrestados tras cambiar el pasado mes de octubre de criterio.

Esto provocó que el Ararteko abriera una actuación de oficio para, fundamentalmente, conocer las razones por las que la Ertzaintza ha comenzado a actuar así cuando hace 14 años esta misma institución emitió una recomendación para que no se diera este dato.

Ahora es el Ayuntamiento de San Sebastián el que decide incluir el dato en sus comunicaciones y argumenta que "revelar el origen de las personas infractoras responde a un ejercicio de transparencia, enmarcado en un modelo de gobernanza propio de las sociedades maduras".

"La información precisa y veraz contribuye a combatir estigmas y discursos populistas basados en conjeturas o especulaciones", defiende el consistorio donostiarra.

Asegura que desde el principio el Ayuntamiento apoyó la decisión del Departamento de Seguridad y anuncia que a partir de ahora desde Comunicación de la Guardia Municipal también se facilitará el origen de los detenidos cuando "la circunstancia lo requiera o cuando los medios de comunicación o la ciudadanía así lo demanden".