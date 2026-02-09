DELITUAK
Donostiako Udalak atxilotuen jatorriaren berri emango du aurrerantzean

Bilbok eta Gasteizek ez bezala, Donostiak bat egin du Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ezarritako irizpidearekin. Aurrerantzean, Donostiako Udaltzaingoak atxilotuen jatorria jakinaraziko du, hedabideek zein herritarrek eskatuta edo "egoerak hala eskatzen duenean". 

Donostiako udaltzainak, kalean.
Donostiako Udaltzaingoko bi agente. Artxiboko argazkia: EITB
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ezarritako irizpideari jarraituz, Donostiako Udalak atxilotuen jatorriaren berri emango du aurrerantzean, udaleko iturriek EFE albiste agentziari jakinarazi diotenez. 

Gauzak horrela, Donostia izango da atxilotu eta ikertuen jatorria jakinaraziko duen EAEko hiriburu bakarra. Izan ere, Bilbok eta Gasteizek kontrakoa erabaki dute. 

Segurtasun Saila iazko urrian hasi zen Ertzaintzak atxilotutakoen jatorriaren berri ematen, eta neurriak polemika-iturri izaten jarraitzen du.

Testuinguru horretan, Arartekoak ikerketa abiatu zuen, ofizioz, Ertzaintzaren irizpide-aldaketaren arrazoiak ezagutzeko.

Donostiako Udalak, bere aldetik, erabakia defendatu du “gardentasun ariketa bat” dela eta iritzita.

Are gehiago, datu hori ezkutatzeak mezu populistak hauspotzea eta estigmatizazio handiagoa dakartzala nabarmendu du. 

Gauzak horrela, aurrerantzean, Donostiako Udaltzaingoak atxilotuen jatorria jakinaraziko du hedabideek zeuin herritarrek eskatutakoan edo "egoerak hala eskatzen duenean"

