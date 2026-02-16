Alberto Martínez anuncia 21 medidas y una cartilla digital tras la incidencia con vacunas caducadas

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha comparecido este lunes a petición propia en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco para explicar la gestión de la administración involuntaria de vacunas caducadas y presentar un paquete de 21 medidas para reforzar la seguridad del programa de vacunación en Euskadi.

Martínez ha reconocido que se trató de un error que no debía haberse producido, aunque ha subrayado que, según los informes de las autoridades científicas consultadas, no ha tenido consecuencias clínicas para las personas afectadas. La incidencia está reconducida, con las familias informadas y las revacunaciones realizadas, ha asegurado.

El caso se detectó el 15 de enero en el centro de salud de Iztieta, en la OSI Donostialdea. A partir de ese momento, el Departamento activó una revisión extraordinaria de todas las vacunas administradas en 2025, un total de 168.841 dosis (excluidas gripe y covid-19), en todas las organizaciones de Osakidetza.

Tras ese análisis, se han confirmado 19 casos de administración de vacunas caducadas y un máximo de 137 potenciales. En la vacuna hexavalente se detectaron 253 casos iniciales, de los que 40 correspondían a errores de registro y 40 fueron revacunados. En la tetravalente y la triple vírica, de 78 casos potenciales, finalmente fueron revacunadas 44 personas y se identificaron 9 errores de registro. En total, los errores detectados ascienden a 84 casos. El resto de las familias optó por no revacunar o posponer la decisión.

Según ha explicado el consejero, la ratio de dosis caducadas administradas en Euskadi se sitúa por debajo de la descrita en estudios del sistema público británico. No obstante, ha defendido que no se puede naturalizar ningún error y el objetivo debe ser un sistema orientado al “error cero”.

Entre las medidas anunciadas figura la creación de una cartilla digital de vacunación para toda la población, integrada en la historia clínica electrónica y accesible desde la carpeta electrónica personal. Además, se implantará un sistema de control digital en tiempo real para conocer la trazabilidad de cada dosis y el estado de los stocks en los centros de salud.

El plan incluye también la integración obligatoria del sistema estatal de verificación de medicamentos en todos los puntos de vacunación, alarmas automáticas para lotes próximos a caducar, un protocolo común de revisión de existencias, controles aleatorios en centros y un sistema de doble verificación por personal diferente, junto a formación continua y simulacros periódicos.

El Departamento destinará 1,5 millones de euros en 2026 a la modernización digital, organizativa y formativa del sistema. Martínez ha agradecido el trabajo de las y los profesionales de Osakidetza y la colaboración de las familias, y ha asegurado que el compromiso es reforzar la seguridad y mantener la confianza de la ciudadanía en el programa de vacunación.