Alberto Martinezek 21 neurri eta kartilla digital bat iragarri ditu, iraungitako txertoen harira
Sailak 84 akats atzeman ditu, 2025ean emandako 168.841 dosi berrikusi ditu, eta indartze-plan bat aktibatu du 1,5 milioi euroko inbertsioarekin, txertaketa-sisteman "akatsik eza" lortzeko bidean aurrera egiteko.
Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak agerraldia egin du, berak hala eskatuta, Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordean, iraungitako txertoen kudeaketaren berri emateko eta Euskadin txertaketa-programaren segurtasuna indartzeko 21 neurriko pakete bat aurkezteko.
Martinezek onartu du akats hori ez zela gertatu behar, baina azpimarratu du, kontsultatutako agintari zientifikoen txostenen arabera, ez duela ondorio klinikorik izan kaltetuentzat. Intzidentzia bideratuta dago, familiak informatuta daude eta behar izatekotan, txertoak berriz jarri dira, jakinarazi duenez.
Urtarrilaren 15ean detektatu ziren lehen kasuak, Iztietako osasun-zentroan, Donostialdeko ESIan. Une horretatik aurrera, Sailak 2025ean emandako txerto guztien ezohiko berrikuspena aktibatu zuen, 168.841 dosi guztira (gripea eta covid-19 izan ezik), Osakidetzako erakunde guztietan.
Azterketa horren ondoren, iraungitako 19 txerto eman direla baieztatu da, eta gehienez 137 kasu potentzial. Txerto hexabalentean 253 kasu detektatu ziren hasieran, horietatik 40 erregistro-erroreei zegozkien eta 40 berriz txertatu egin ziren. Tetrabalentean eta hirukoitz birikoan, 78 kasu potentzialetatik, azkenean 44 pertsona berriz txertatu ziren eta 9 erregistro-akats identifikatu ziren. Guztira, 84 akats atzeman dira. Gainerako familiek erabaki zuten berriz ez txertatzea edo atzeratzea.
Sailburuak azaldu duenez, iraungitako dosien ratioa Euskadin Erresuma Batuko sistema publikoaren azterlanetan deskribatutakoa baino txikiagoa da. Hala ere, defendatu du ezin dela akatsik naturalizatu eta helburua "akatsik eza" helburu duen sistema bat izan behar dela.
Iragarritako neurrien artean, herritar guztientzako txertaketa-kartilla digital bat sortzea dago, historia kliniko elektronikoan integratua eta karpeta elektroniko pertsonaletik eskuragarri dagoena. Gainera, denbora errealeko kontrol digitaleko sistema bat ezarriko da dosi bakoitzaren trazabilitatea eta osasun-zentroetako stocken egoera ezagutzeko.
Planak neurri hauek hartzen ditu: sendagaiak egiaztatzeko Estatuko sistema txertaketa-puntu guztietan integratzea, iraungitzear dauden loteetarako alarma automatikoak, izakinak berrikusteko protokolo komun bat, zentroetan ausazko kontrolak egitea eta langile desberdinek egiaztapen bikoitza egiteko sistema bat, etengabeko prestakuntzarekin eta aldizkako simulakroekin batera.
Sailak 1,5 milioi euro bideratuko ditu 2026an, sistemaren modernizazio digitala, antolakuntza eta prestakuntza hobetze aldera. Martinezek Osakidetzako profesionalen lana eta familien lankidetza eskertu ditu, eta ziurtatu du konpromisoa dela segurtasuna indartzea eta herritarrek txertaketa-programan duten konfiantzari eustea.
