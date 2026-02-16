TEMPORAL
Las intensas lluvias elevan a nivel amarillo por desbordamiento las estaciones de Abetxuko, Jaizubia, Sangroniz y Mungia

Según ha informado Euskalmet, seguirá lloviendo casi sin parar durante lo que resta de día, especialmente en la vertiente cantábrica.

Euskaraz irakurri: Maila horira iritsi dira Abetxuko, Jaizubia, Sangroniz eta Mungiako estazioak, euriteen ondorioz
Las intensas lluvias de las últimas horas en la Comunidad Autónoma Vasca han elevado a nivel amarillo por desbordamiento de ríos este lunes por la tarde en las estaciones de Abetxuko, Jaizubia, Sangroniz y Mungia, según ha informado Euskalmet.

En concreto, se ha llegado a nivel amarillo la estación de Abetxuko, de la cuenca del Zadorra; en la estación de Jaizubia, de la cuenca del Bidasoa; en la estación de Sangroniz, en la ría de Bilbao; y en la estación de Mungia, en la cuenca del Butrón.

