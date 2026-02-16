Maila horira iritsi dira Abetxuko, Jaizubia, Sangroniz eta Mungiako estazioak, euriteen ondorioz
Euskalmetek jakinarazi duenez, datozen orduotan ere euria barra-barra egiten jarraituko du, ia etenik gabe, batez ere Kantauri isurialdean.
Azken orduotan Euskal Autonomia Erkidegoan izandako euri-jasen ondorioz maila horira iritsi dira Abetxuko, Jaizubia, Sangroniz eta Mungiako estazioak, eta uholde arriskuaz ohartarazi du Euskalmet meteorologia agentziak.
Zehazki, Zadorra ibaiak (Abetxuko), Bidasoak (Jaizubia), Bilboko itsasadarrak (Sangroniz) eta Butroek (Mungia) egin dute gora.
Besteak beste, Butroek gainezka egin du Mungia parean, eta hango Udalak bizilagunei eskatu die ibilgailuak herriko toki garaietara eraman ditzatela, badaezpada.
