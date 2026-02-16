DENBORALEA

Maila horira iritsi dira Abetxuko, Jaizubia, Sangroniz eta Mungiako estazioak, euriteen ondorioz

Euskalmetek jakinarazi duenez, datozen orduotan ere euria barra-barra egiten jarraituko du, ia etenik gabe, batez ere Kantauri isurialdean.

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Azken orduotan Euskal Autonomia Erkidegoan izandako euri-jasen ondorioz maila horira iritsi dira Abetxuko, Jaizubia, Sangroniz eta Mungiako estazioak, eta uholde arriskuaz ohartarazi du Euskalmet meteorologia agentziak. 

Zehazki, Zadorra ibaiak (Abetxuko), Bidasoak (Jaizubia), Bilboko itsasadarrak (Sangroniz) eta Butroek (Mungia) egin dute gora. 

Besteak beste, Butroek gainezka egin du Mungia parean, eta hango Udalak bizilagunei eskatu die ibilgailuak herriko toki garaietara eraman ditzatela, badaezpada. 

