Clamor popular en el Valle de Egüés contra el asesinato machista de Sarriguren

Cientos de personas, ciudadanos anónimos y representantes institucionales de todos los partidos políticos, se han reunido esta tarde frente al Ayuntamiento del Valle de Egüés para mostrar su rechazo por asesinato machista de Tatiana, de 28 años, en la localidad de Sarriguren. El primer crimen machista de este 2026 en Euskal Herria deja cuatro huérfanos de corta edad y otra mujer, la madre del presunto asesino y suegra de la asesinada, gravemente herida.

La concentración de repulsa ha sido convocada por la Junta de Portavoces del Ayuntamiento del Valle de Egüés, que se ha reunido de urgencia esta mañana. Todos los grupos de la Junta han aprobado una declaración institucional en la que han expresado su "máxima repulsa y más profunda indignación" ante lo ocurrido ayer, además de denunciar "todas las expresiones de violencias machistas". El consistorio ha decretado, además, tres días de luto.

En una cita multitudinaria bajo el lema "No mas violencia machista’" se han guardado tres minutos de silencio que se han cerrado con un aplauso de un minuto en recuerdo de la victima.

La alcaldesa del municipio, Xuriñe Peñas, ha encabezado la concentración en la que ha estado acompañada del vicepresidente primero del Gobierno foral, Javier Remírez, el presidente del Parlamento, Unai Hualde, y la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría.

La de esta tarde no ha sido la única concentración de repulsa convocada. A la mañana, el grupo feminista Itaia se ha concentrado en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona bajo el lema "Indarkeria matxista orori aurre egin!" (Combatir cualquier tipo de violencia machista). El próximo lunes hay convocada otra, esta vez de la mano del movimiento feminista del Valle de Egüés, en la plaza de los Fueros de Sarriguren.