Clamor popular en el Valle de Egüés contra el asesinato machista de Sarriguren

Convocadas por el Ayuntamiento, cientos de personas se han concentrado esta tarde en el municipio navarro para condenar el asesinato de Tatiana, de 28 años y madre de cuatro hijos. Su pareja y presunto asesino, de 30 años, también hirió de gravedad a su madre, que evoluciona favorablemente en el Hospital Universitario de Navarra.
Euskaraz irakurri: Herritarrek eta erakundeetako ordezkariek ozen salatu dute Sarrigurengo hilketa matxista
EITB

Última actualización

Cientos de personas, ciudadanos anónimos y representantes institucionales de todos los partidos políticos, se han reunido esta tarde frente al Ayuntamiento del Valle de Egüés para mostrar su rechazo por asesinato machista de Tatiana, de 28 años, en la localidad de Sarriguren. El primer crimen machista de este 2026 en Euskal Herria deja cuatro huérfanos de corta edad y otra mujer, la madre del presunto asesino y suegra de la asesinada, gravemente herida.

La concentración de repulsa ha sido convocada por la Junta de Portavoces del Ayuntamiento del Valle de Egüés, que se ha reunido de urgencia esta mañana. Todos los grupos de la Junta han aprobado una declaración institucional en la que han expresado su "máxima repulsa y más profunda indignación" ante lo ocurrido ayer, además de denunciar "todas las expresiones de violencias machistas". El consistorio ha decretado, además, tres días de luto

En una cita multitudinaria bajo el lema "No mas violencia machista’" se han guardado tres minutos de silencio que se han cerrado con un aplauso de un minuto en recuerdo de la victima.

La alcaldesa del municipio, Xuriñe Peñas, ha encabezado la concentración en la que ha estado acompañada del vicepresidente primero del Gobierno foral, Javier Remírez, el presidente del Parlamento, Unai Hualde, y la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría. 

La de esta tarde no ha sido la única concentración de repulsa convocada. A la mañana, el grupo feminista Itaia se ha concentrado en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona bajo el lema "Indarkeria matxista orori aurre egin!" (Combatir cualquier tipo de violencia machista). El próximo lunes hay convocada otra, esta vez de la mano del movimiento feminista del Valle de Egüés, en la plaza de los Fueros de Sarriguren.

Los hechos tuvieron lugar el viernes a la tarde, sobre las 19:30 horas, en el domicilio que la pareja compartía en la calle Reino de Navarra. La pareja estaba en trámites de separación, y no constaban denuncias previas, por lo que la víctima no estaba dentro del sistema VioGén. El hombre apuñaló a la mujer hasta causarle la muerte, e hirió de gravedad a su madre, que al parecer se interpuso entre la víctima y el agresor. 

La mujer, de 59 años, evoluciona favorablemente en el Hospital Universitario de Navarra y su vida no corre peligro. Uno de los cuatro hijos menores de la pareja estaba en la vivienda cuando ocurrió el crimen. 

El presunto asesino huyó de la vivienda, pero fue detenido poco después por la Policía Local del Valle de Egüés. La Policía Foral investiga lo sucedido, y el Juzgado ha decretado el secreto de sumario. 

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

