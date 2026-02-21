Herritarrek eta erakundeetako ordezkariek ozen salatu dute Sarrigurengo hilketa matxista
Eguesibarko Udalak deituta, ehunka pertsona bildu dira arratsaldean Tatianaren hilketa gaitzesteko. Ustezko hiltzaileak, 30 urteko bikotekideak, amari (biktimaren amaginarreba) ere eraso zion. Zorionez, ez dago hiltzeko arriskuan.
Ehunka pertsona, herritar xeheak eta erakundeetako ordezkariak, bildu dira arratsaldean Eguesibarko udaletxearen aurrean, Sarrigurenen atzo izandako hilketa matxista gaitzesteko.
30 urteko gizon batek 28 urteko emaztea hil zuen, labanaz, eta beste emakume bat larri zauritu zuen: bere ama, biktimaren amaginarreba. Aurten Euskal Herrian izandako lehen hilketa matxista izan da Sarrigurengoa.
Elkarretaratzea Eguesibarko Udaleko Bozeramaileen Batzordeak deitu du, goizean urgentziaz bildu ostean. Bozeramaileen Batzordea osatzen duten talde politiko guztiek adierazpen instituzionala onartu dute hilketa "erabat gaitzesteko" eta euren "sumindura" adierazteko. Aho batez onartutako idatzian, "indarkeria matxistaren adierazpen guztiak" salatu dituzte, eta hiru dolu egun deitu.
"Indarkeria matxista gehiagorik ez" lelopean, Nafarroako erakundeetako ordezkari ugari batu dira protestara. Han izan dira, besteak beste, Xuriñe Peñas Eguesibarko alkatea, Javier Remirez Nafarroako Gobernuko lehen presidenteordea, Ana Ollo kontseilaria, Unai Hualde Nafarroako Parlamentuko presidentea eta Alicia Echeverria Espainiako Gobernuak Nafarroan duen ordezkaria.
Bertaratutakoek hiru minutuko isilunea egin dute, eta, ondoren, txalo zaparrada egin dute eraildako emakumearen omenez.
Arratsaldeko bilkura honen aurretik, goizean beste bat egin dute Iruñean, Itaia talde feministak deituta, "Indarkeria matxista orori aurre egin!" lelopean. Astelehenerako, aldiz, elkarretaratzea deitu du Eguesibarko mugimendu feministak. Sarrigurengo Foruen plazan izango da, 19:00etan.
Gertakariak atzo arratsaldean izan ziren, 19:30 aldera, bikoteak Sarrigurengo Nafarroako Erresuma etorbidean partekatzen zuen etxebizitzan. Senar-emazteak banatzeko prozesuan zeuden, eta ez zegoen gizonaren kontrako salaketarik; hortaz, biktima ez zegoen VioGen sisteman sartuta. Gizonak emakumea sastatu zuen, hiltzeraino, eta ama ere zauritu zuen labanaz, erasoa saihesteko tartean sartu zenean.
Zauritua, 59 urteko emakumea, Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zuten, larri. Dena dela, bilakaera ona izan du, eta ez dago hiltzeko arriskuan. Bikotearen lau seme-alaba adingabeetako bat etxebizitzan zegoen hilketa gertatu zenean.
Erasoa egin ondoren, ustezko hiltzaileak etxetik ihes egin zuen, baina handik gutxira atxilotu zuen Eguesibarko Udaltzaingoak. Foruzaingoak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko, eta epaileak sekretupean jarri du auzia.
Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono zenbaki hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa), eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik. Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan; beraz, ez ahaztu ezabatzea.
Indarkeria matxistari aurre egiteko batasun politiko eta soziala eskatu du Chivitek
Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak Tatianaren hilketa matxista gaitzetsi du, eta "bakean uzten ez gaituen gaitz honen" aurrean ekintza batasuna aldarrikatu du.
Ehunka pertsona bildu dira Sarrigurengo hilketa matxista salatzeko, oraingoan Iruñean
Indarkeria Sexistaren aurkako Emakumeen Plataformak eta Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak deituta, elkarretaratzea egin dute igande eguerdian Nafarroako hiriburuko Udaletxe plazan. Feministek azpimarratu dutenez, azken hilketa ez da kasu isolatu bat, "gure sistema patriarkalaren errepikapen bat baizik".
10.000 oilasko baino gehiago hil dira Alesbesko oilasko-etxalde batean izan den sutean
10.000 oilasko hil dira Alesbesko oilasko-etxalde batean piztu den sutean. Igande goizean izan dute horren berri, 08:36an, eta Nafarroako Suhiltzaileek eta Foruzaingoak esku hartu dute. Suak etxaldeko hiru eraikinetako bat kiskali du.
Sarrigurengo hiltzaile matxista astelehenean eramango dute epailearen aurrera
Iruñeko Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko 2. Epaitegiak bideratuko du auzia. Bien bitartean, gaur beste elkarretaratze bat izan da Iruñean Tatianaren hilketa salatzeko.