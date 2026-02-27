Será noticia: Benceno en Muskiz, víspera de la gala de los Goya y declaración de Bill Clinton en el Congreso
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 27 de febrero de 2026:
- Benceno en Muskiz: Los niveles de benceno detectados en Muskiz tras la incidencia registrada en Petronor mantienen una tendencia descendente. Según el último seguimiento realizado por la Red de Calidad del Aire, las concentraciones se situaban a las 22:00 horas por debajo de los 2 microgramos por metro cúbico, valores significativamente inferiores a los que motivaron ayer la activación de recomendaciones preventivas. Sin embargo, se mantienen las medidas preventivas hasta disponer de un nuevo análisis a las 9:00 horas.
- Víspera de la gala de los Premios Goya: Este sábado se celebra la gala de los Premios Goya 2026 en Barcelona. Las y los profesionales y las producciones vascas acumulan un total de 47 nominaciones, encabezadas por las trece de Los domingos, y habrá al menos un representante del cine vasco en 23 de las 28 categorías.
- Declaración de Bill Clinton en el Congreso: El expresidente estadounidense Bill Clinton declara a puerta cerrada ante la Cámara de Representantes de EE. UU. sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein. La exsecretaria de Estado y exprimera dama de Estados Unidos Hillary Clinton ha negado este jueves ante el Congreso haber conocido en persona al pederasta convicto Jeffrey Epstein o haber tenido conocimiento de los delitos que este cometió.
Te puede interesar
Retrasos en la línea C3 de Cercanías Bilbao por una incidencia en la señalización
La avería afecta al tramo comprendido entre Ollargan y Bidebieta-Basauri, lo que está provocando demoras en el servicio ferroviario.
Salud Pública afirma que se puede hacer vida normal en Muskiz, evitando actividades como el ejercicio físico
Los niveles de benceno han bajado considerablemente desde ayer, y aunque se mantienen las medidas de prevención, el Gobierno Vasco asegura que no hay riesgo para la población. A las 14:00 se dará a conocer un nuevo parte.
Tras 2000 trasplantes hepáticos en 30 años, la CAV se sitúa a la cabeza a nivel mundial en este tipo de trasplantes
Tres décadas después del primer trasplante hepático en Euskadi, el Servicio Vasco de Salud ha realizado casi 2000 trasplantes, unos 75 al año, y está a la cabeza a nivel mundial con una tasa de 60 trasplantes por millón de habitantes, tres veces por encima de la media en el mundo occidental.
El Gobierno Vasco vinculará la financiación ordinaria de la EHU a su nivel de actividad
Universidad de calidad vinculada a la investigación en un contexto internacional y con compromiso social. Estas son las bases de la nueva Ley de Universidades que prepara el Gobierno Vasco. La idea es que el anteproyecto llegue al Parlamento Vasco para noviembre.
Condenado a 4 años y 6 meses de prisión por maltrato y tocamientos sexuales a una menor de 7 en Pamplona
La menor, nacida en 2015, "de manera habitual era golpeada por el acusado, quien, en algunas ocasiones, le pegaba con el cinturón, y en otras con las manos, y le sometía a castigos, poniéndola frente a la pared con los brazos levantados".
El movimiento feminista de Euskal Herria llega en dos plataformas al 8M
La creación de una nueva coordinadora abolicionista y la respuesta del movimiento feminista evidencian la profundización de las diferencias internas en torno a cuestiones como la prostitución o el colectivo trans.
Condenados a 14 años dos hombres por agredir sexualmente de forma simultánea a una chica en Bilbao
Los hombres de 23 y 22 años se aprovecharon del estado de embriaguez de la chica, a la que conocían de antes, y la agredieron en el piso de uno de ellos, en agosto de 2024. La audiencia considera que los condenados “trataron a la mujer como un mero objeto o muñeco, cosificándola hasta el grado máximo”.
Un accidente en el corredor del Txorierri provoca varios kilómetros de retenciones en sentido Bilbao
En el accidente, ocurrido a la altura de Lezama, se han visto implicados tres vehículos y ha habido un herido.
Será noticia: Papeles del 23F, antesala de los Goya y conflicto Cuba-EE. UU.
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.