Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 27 de febrero de 2026:

- Benceno en Muskiz: Los niveles de benceno detectados en Muskiz tras la incidencia registrada en Petronor mantienen una tendencia descendente. Según el último seguimiento realizado por la Red de Calidad del Aire, las concentraciones se situaban a las 22:00 horas por debajo de los 2 microgramos por metro cúbico, valores significativamente inferiores a los que motivaron ayer la activación de recomendaciones preventivas. Sin embargo, se mantienen las medidas preventivas hasta disponer de un nuevo análisis a las 9:00 horas.

- Víspera de la gala de los Premios Goya: Este sábado se celebra la gala de los Premios Goya 2026 en Barcelona. Las y los profesionales y las producciones vascas acumulan un total de 47 nominaciones, encabezadas por las trece de Los domingos, y habrá al menos un representante del cine vasco en 23 de las 28 categorías.

- Declaración de Bill Clinton en el Congreso: El expresidente estadounidense Bill Clinton declara a puerta cerrada ante la Cámara de Representantes de EE. UU. sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein. La exsecretaria de Estado y exprimera dama de Estados Unidos Hillary Clinton ha negado este jueves ante el Congreso haber conocido en persona al pederasta convicto Jeffrey Epstein o haber tenido conocimiento de los delitos que este cometió.