Albiste izango dira: Bentzenoa Muskizen, Goya sarien bezpera eta Bill Clintonen deklarazioa Kongresuan
- Bentzenoa Muskizen: Petronorren izandako intzidentziaren ondorioz Muskiz inguruan atzemandako bentzeno-mailak behera egin du, baina prebentzio-neurriek indarrean jarraitzen dute oraindik. Airearen Kalitatearen Sareak egindako azken jarraipenaren arabera, bentzeno maila, 22:00etan, metro kubikoko 2 mikrogramotik behera zegoen, eta balio horiek atzo prebentzio-gomendioak aktibatzea eragin zutenak baino nabarmen txikiagoak dira.
- Goya sarien bezpera: Espainiako Zinema Akademiak bere sariak emango ditu larunbat iluntzean, Bartzelonan. Euskal film eta profesionalek 2026ko Goya sarietarako 47 izendapen lortu dituzte orotara, Los domingosen hamahiruak buru direla, eta sarien 28 sailetako 23tan egongo da, gutxienez, euskal zinemaren ordezkari bat.
- Bill Clintonen deklarazioa Kongresuan: Hillary Clinton Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) lehen dama izandakoak ukatu egin du, Ordezkarien Ganberaren aurrean egin duen deklarazioan, Jeffrey Epstein pederasta konbiktua ezagutzen zuela, eta haren delituen berri ere ez zuela ziurtatu du. Gaur Bill Clinton presidenteak deklaratuko du Kongresuaren aurrean Epstein kasuagatik.
Atzerapenak Bilboko Aldirietako C3 linean, seinaletan izandako arazoen ondorioz
Matxura Ollargan eta Bidebieta-Basauri arteko tartean gertatu da, eta tren zerbitzuan atzerapenak eragiten ari da.
Jaurlaritzak jakinarazi du bizimodu normala egin daitekeela Muskizen, ariketa fisikoa bezalako jarduerak saihestuz
Bentzeno maila nabarmen jaitsi da atzoko datuen aldean, eta prebentzio-neurrie eusten badiete ere, Osasun Publikoko arduradunak ziurtatu du herritarrak ez daudela arriskuan. 14:00etan emango dute datu gehiagoren berri.
30 urtean 2.000 gibel-transplante egin ondoren, mundu mailako erpinean dago EAE
Euskadin gibeleko lehen transplantea egin eta hiru hamarkada igaro direnean, Euskal Osasun Zerbitzuak halako ia 2.000 transplante egin ditu, urtean 75 inguru, eta mundu mailan lehen postuan dago, milioi biztanleko 60 transplanteko tasarekin, mendebaldeko herrialdeetako batez bestekoa halako hiru.
EHUra bideratutako ohiko diru ekarpena jardueraren araberakoa izatea aurreikusten du Jaurlaritzak
Ikerketari lotutako kalitatezko unibertsitatea, nazioarteko testuinguruan garatzea eta gizarte konpromisoa izatea. Horiek dira Eusko Jaurlaritza prestatzen ari den Unibertsitate Lege berriaren oinarriak. Aurreproiektua azarorako legebiltzarrera iristea da asmoa.
4 urte eta 6 hilabeteko zigorra, 7 urteko neskato bati tratu txarrak ematea eta sexu-ukituak egitea leporatuta, Iruñean
Adingabea 2015ean jaio zen, eta "akusatuak jo ohi zuen; batzuetan, gerrikoarekin, beste batzuetan eskuekin, eta zigorrak ezartzen zizkion, paretaren aurrean besoak altxatuta egotera behartzen zuen".
Euskal Herriko mugimendu feminista bi plataformatan iritsiko da M8ra
Besteak beste, koordinakunde abolizionista bat sortu da, eta mugimendu feministaren erantzunek agerian uzten dute prostituzioaren eta trans kolektiboaren inguruan, berbarako, hainbat iritzi daudela.
14 urteko espetxe-zigorra ezarri diete bi gizoni, Bilbon neska bati sexu erasoa egiteagatik
23 eta 22 urteko gizonak aurrez ezagutzen zuten neska mozkor zegoela baliatu zuten bietako baten pisuan eraso egiteko, 2024ko abuztuan. Audientziaren ustez, zigortuek "emakumea objektu edo panpina gisa tratatu zuten, maila goreneraino".
Txorierriko igarobidean auto-ilarak eratu dira, Bilborako noranzkoan, istripu baten ondorioz
Hainbat ibilgailuk talka egin dute, Lezama parean.
