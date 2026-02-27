TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Bentzenoa Muskizen, Goya sarien bezpera eta Bill Clintonen deklarazioa Kongresuan

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

MUSKIZ (BIZKAIA), 26/01/2026.- Vista parcial de la refinería de Petronor en Muskiz. El lehendakari, Imanol Pradales (i), acompañado del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, han visitado este lunes las instalaciones de la compañía en este localidad vizcaína. EFE/ Miguel Toña
Petronorrek Muskizen duen lantegia. Artxiboko argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 27an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Bentzenoa MuskizenPetronorren izandako intzidentziaren ondorioz Muskiz inguruan atzemandako bentzeno-mailak behera egin du, baina prebentzio-neurriek indarrean jarraitzen dute oraindik. Airearen Kalitatearen Sareak egindako azken jarraipenaren arabera, bentzeno maila, 22:00etan, metro kubikoko 2 mikrogramotik behera zegoen, eta balio horiek atzo prebentzio-gomendioak aktibatzea eragin zutenak baino nabarmen txikiagoak dira.

- Goya sarien bezpera: Espainiako Zinema Akademiak bere sariak emango ditu larunbat iluntzean, Bartzelonan. Euskal film eta profesionalek 2026ko Goya sarietarako 47 izendapen lortu dituzte orotara, Los domingosen hamahiruak buru direla, eta sarien 28 sailetako 23tan egongo da, gutxienez, euskal zinemaren ordezkari bat.

- Bill Clintonen deklarazioa Kongresuan: Hillary Clinton Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) lehen dama izandakoak ukatu egin du, Ordezkarien Ganberaren aurrean egin duen deklarazioan, Jeffrey Epstein pederasta konbiktua ezagutzen zuela, eta haren delituen berri ere ez zuela ziurtatu du. Gaur Bill Clinton presidenteak deklaratuko du Kongresuaren aurrean Epstein kasuagatik. 

Eguneko Titularrak Muskiz Goya Sariak 2026 Ameriketako Estatu Batuak Gizartea

X