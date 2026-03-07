Garikoitz, de camino a casa desde Doha, explica cómo ha pasado la semana: "Hemos vivido momentos de miedo e inquietud"
Garikoitz Knörr, profesor de euskera que se encontraba en Doha (Catar) en el momento en el que EE. UU. e Israel lanzaron un ataque masivo contra Irán, relata en este vídeo las dificultades que ha tenido para volver a casa.
Te puede interesar
Solucionados los problemas técnicos que han provocado el caos en Metro Bilbao
El suburbano está poco a poco recuperando la normalidad, después de los retrasos ocasionados esta mañana.
Comienzan las labores de limpieza en las zonas afectadas tras remitir el temporal y mejorar la situación
La mayor cantidad de lluvia ha caído en la zona de Mungia, donde se han visto afectados varios garajes y carreteras, al igual que en Derio, Bakio y Getxo. En las carreteras también se han registrado numerosas incidencias.
Una manifestación de Sadar Bizirik pide la dimisión de la delegada del Gobierno español en Navarra
La afición rojilla ha denunciado las cargas policiales al término del encuentro disputado hace dos semanas en el estadio de El Sadar contra el Real Madrid y ha exigido a Alicia Echeverría que asuma sus responsabilidades. "No podemos normalizar que seamos apaleados con saña y violencia en nuestra propia casa", han denunciado.
Renfe interrumpe el servicio de tren entre Andoain e Irun este fin de semana y el siguiente
La implantación del tercer carril en el tramo Astigarraga-Irun ha obligado la interrupción ferroviaria, aunque se ofrecerán autobuses durante los dos fines de semanas. Además, la estación de Loiola, en San Sebastián, estará cerrada desde hoy hasta mediados de abril
El Club Padura de Arrigorriaga rechaza "rotundamente" las acusaciones "infundadas" difundidas por varias asociaciones sobre el caso de acoso sexual a una menor
Las asociaciones denuncian que en este club deportivo una niña ha sido víctima de violencia sexual y acoso. El Club Padura "condena enérgicamente cualquier tipo de agresión" e incluso "la difusión del vídeo", pero asegura que los hechos ocurrieron fuera del ámbito de la actividad del club.
Los fundadores de la nueva cocina vasca, Premio Euskadi de Gastronomía 2025
El Gobierno Vasco reconoce así a figuras como Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Karlos Arguiñano, Ramón Roteta, Xabier Zapirain, Luis Irizar, Ramón Zugasti, Ricardo Idiakez, Tatus Fombellida, Patxi Quintana, Pedro Gómez, Manolo Iza y Jesús Mangas y José Juan Castillo, entre otros.
Semana trágica en el centro La Granja: "Estamos destrozados"
Los jóvenes fallecidos este martes en Santander eran alumnos del Colegio de Formación Profesional La Granja de Cantabria. Estudiaban el ciclo de Ganadería y Sanidad Animal. Su director explica que en el centro están destrozados.
Las instituciones y sindicatos se suman a las reivindicaciones del 8M
En vísperas del 8 de marzo, ayuntamientos, diputaciones y sindicatos han querido sumarse a las reivindicaciones feministas. Durante los actos han mostrado su preocupación por el aumento de mensajes contra las mujeres y la igualdad.
Las vascas dedican hasta 2,2 horas más al día que los hombres en el cuidado de los hijos
Son datos correspondientes al año 2024 recogido en la encuesta que ha publicado este viernes el Instituto Vasco de Estadística -Eustat- con motivo del Día Internacional de las Mujeres que se celebra este domingo.