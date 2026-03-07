ORIENTE PRÓXIMO
Garikoitz, de camino a casa desde Doha, explica cómo ha pasado la semana: "Hemos vivido momentos de miedo e inquietud"

Dohatik etxera bidean den Garikoitzek astea nola igaro duen azaldu du: “Beldur eta ezinegon uneak bizi izan ditugu”
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Dohatik etxera bidean den Garikoitzek astea nola igaro duen azaldu du: “Beldur eta ezinegon uneak bizi izan ditugu”
author image

EITB

Última actualización

Garikoitz Knörr, profesor de euskera que se encontraba en Doha (Catar) en el momento en el que EE. UU. e Israel lanzaron un ataque masivo contra Irán, relata en este vídeo las dificultades que ha tenido para volver a casa.

Irán Irak Estados Unidos Sociedad

