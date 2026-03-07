EKIALDE HURBILA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Dohatik etxera bidean den Garikoitzek astea nola igaro duen azaldu du: "Beldur eta ezinegon uneak bizi izan ditugu"

Dohatik etxera bidean den Garikoitzek astea nola igaro duen azaldu du: “Beldur eta ezinegon uneak bizi izan ditugu”
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Garikoitz Knörr euskara irakaslea Dohan (Qatar) zegoen AEBk eta Israelek Iranen aurkako erasoaldia abiatu zutenean. Astebete geroago, etxera bueltatzeko izan dituen zailtasunak azaldu dizkigu bideo honetan.

Iran Irak Ameriketako Estatu Batuak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

PAMPLONA, 07/03/2026.- Aficionados de Osasuna, en respuesta a una convocatoria del colectivo Sadar Bizirik, se han manifestado este sábado en Pamplona para denunciar las cargas policiales al término del encuentro disputado en el estadio de El Sadar contra el Real Madrid y exigir la dimisión o cese de la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría. EFE/Jesús Duges
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Espainiako Gobernuaren Nafarroako ordezkariaren dimisioa eskatu dute zale gorritxoek manifestazio batean

Sadar Bizirik elkarteak deituta, protesta egin dute ehunka lagunek Iruñean. Osasunak duela bi aste Real Madrilen aurka jokatutako partida amaitu ostean Espainiako Poliziak erabilitako indarkeria salatu dute, eta Alicia Echeverriari erantzukizunak bere gain hartzeko eskatu diote. "Ezin dugu normalizatu etxean bertan amorruz eta bortizkeriaz gu jipoitzea", nabarmendu dute.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X