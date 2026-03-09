Será noticia: Juicio por la agresión homófoba a Ekain Perrino, paros en Tubos Reunidos y Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 9 de marzo de 2026:

- Juicio por la agresión homófoba a Ekain Perrino: 11 personas se sientan a partir de este lunes en el banquillo de los acusados en el juicio por una agresión homófoba a un joven en junio de 2021 en Basauri (Bizkaia), a quien dejaron inconsciente tras propinarle una brutal paliza entre comentarios despectivos sobre su condición sexual.

- Paros en Tubos Reunidos: La dirección y el comité de empresa celebran la última reunión del periodo de consultas del ERE de Tubos Reunidos, con las posiciones todavía muy alejadas. Coincidiendo con ese encuentro, la plantilla afronta una nueva de tanda de paros en la planta de Amurrio.

- Última ahora en Oriente Próximo: La Asamblea de Expertos de Irán ha nombrado a Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo del país, para reemplazar a su padre, el ayatolá Ali Jameneí.