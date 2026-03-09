PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Juicio por la agresión homófoba a Ekain Perrino, paros en Tubos Reunidos y Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Ekain Perrino, el primero por la izquierda. Foto de archivo: EITB
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Ekain Perrinori egindako eraso homofoboaren epaiketa, lanuzteak Tubos Reunidosen eta Mojtaba Khamenei, Irango buruzagi goren berria
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 9 de marzo de 2026:

Juicio por la agresión homófoba a Ekain Perrino: 11 personas se sientan a partir de este lunes en el banquillo de los acusados en el juicio por una agresión homófoba a un joven en junio de 2021 en Basauri (Bizkaia), a quien dejaron inconsciente tras propinarle una brutal paliza entre comentarios despectivos sobre su condición sexual.

Paros en Tubos Reunidos: La dirección y el comité de empresa celebran la última reunión del periodo de consultas del ERE de Tubos Reunidos, con las posiciones todavía muy alejadas. Coincidiendo con ese encuentro, la plantilla afronta una nueva de tanda de paros en la planta de Amurrio. 

Última ahora en Oriente Próximo: La Asamblea de Expertos de Irán ha nombrado a Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo del país, para reemplazar a su padre, el ayatolá Ali Jameneí. 

Multitudinarias marchas en toda Euskal Herria en apoyo al movimiento feminista

Miles de personas han salido este fin de semana a las calles de distintas ciudades y pueblos de Euskal Herria para mostrar su apoyo al movimiento feminista. Las marchas, multitudinarias y llenas de reivindicación, han convertido las calles en espacios de protesta colectiva, donde se han escuchado consignas en defensa de la igualdad, contra la violencia machista y a favor de los derechos de las mujeres.
