Albiste izango dira: Ekain Perrinori egindako eraso homofoboaren epaiketa, lanuzteak Tubos Reunidosen eta Mojtaba Khamenei, Irango buruzagi goren berria

Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Ekain Perrino, lehena ezkerretik. Artxiboko argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko martxoaren 9an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Ekain Perrinori egindako eraso homofoboaren epaiketa: 11 pertsona eseriko dira akusatuen aulkian gaurtik aurrera, 2021eko ekainean Ekain Perrino Basauriko gazteari egindako eraso homofoboaren epaiketan. Konorterik gabe utzi zuten, bere sexu-joerari buruzko mespretxuzko komentarioen artean jipoi bortitza emanda.

Lanuzteak Tubos Reunidosen: Enplegu Erregulazioko Espedientearen (EEE) kontsulta-aldiko azken bilera egingo dute Tubos Reunidoseko zuzendaritzak eta enpresa-batzordeak, baina jarrerak oraindik oso urrun daude. Batzar horrekin bat eginez, 24 orduko lanuztea egingo dute Amurrioko langileek. 

- Ekialde Hurbileko gatazkaren azken ordukoa: Irango Adituen Batzarrak Mojtaba Khamenei izendatu du herrialdeko buruzagi goren berri gisa, bere aita, Ali Khamenei aiatola, ordezkatzeko. 

