Unidas por la Igualdad Lingüística: "Nuestra plataforma no está dentro de ninguna trama, complot o conspiración"

La plataforma Unidas por la Igualdad Lingüística ha rechazado cualquier vinculación con las presuntas irregularidades relacionadas con procesos administrativos o judiciales por los perfiles de euskera, y ha afirmado que su participación en el caso de la OPE de Errenteria se limita a un hecho "aislado". "Nuestra plataforma no está dentro de ninguna trama, complot o conspiración ".

Según explica la organización, una persona inscrita en la oferta de trabajo se puso en contacto con ellos "a través de otra asociación (Euskara Denontzat)" para "pedir ayuda". "Quería hacer algo, pero no se atrevía a recurrir, tenía miedo". Fue entonces cuando una miembro de Unidas por la Igualdad Lingüística inició "conversaciones privadas" con la citada persona con el objetivo de "ayudar". "Esta es toda la implicación que en cualquier caso podría achacarse a nuestra plataforma", apuntan.

Tras denunciar que "esas conversaciones privadas han sido difundidas de manera fraudulenta", el colectivo recalca que esta actuación no fue impulsada por la plataforma como organización.

Unidas por la Igualdad Lingüística asegura que su intención "siempre ha sido dialogar con los distintos agentes del Gobierno Vasco" para trasladar su "problemática y preocupación". En este sentido, remarcan que su postura ha sido siempre de "respeto hacia el euskera", al que consideran la "segunda lengua de la comunidad".

La polémica estalló ayer tras una investigación publicada por la revista Argia. En la misma, se confirmaba que la plataforma Unidas por la Igualdad Lingüística buscaba gente para presentarse a convocatorias de empleo público, pese a no tener interés real en el proceso, y así recurrir ante los tribunales la convocatoria aludiendo a los requisitos lingüísticos de euskera.

Horas después, se confirmaba que fueron CC. OO y la plataforma Euskara Denontzat quienes planearon y presentaron el recurso a la OPE de Errenteria, y que para ello contaron con la colaboración de Unidas por la Igualdad Lingüística.