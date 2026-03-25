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Será noticia: Korrika en directo, crisis energética y reunión Pradales-Sánchez

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Korrika
24ª edición de Korrika
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Korrika zuzenean, krisi energetikoa eta Pradales-Sanchez bilera
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 25 de marzo de 2026:

Korrika, en directo: La carrera a favor del euskera llegará a Donostia sobre las 07:45 tras dejar atrás Irun, Hondarribia y Lezo. Después pasará por Lasarte-Oria (12:54) antes de volver a la costa: Orio (14:47), Zarautz (15:38), Getaria (16:36), Zumaia (17:09), Itziar (17:59), Deba (18:57) y Mutriku (19:25). Por la noche Korrika llegará a Bizkaia por Ondarroa (20:18) y finalizará la jornada en Lekeitio (23:59). 

Crisis energética: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Irán ha hecho a su país “un regalo muy grande” relacionado con el petróleo y el gas, aunque ha evitado concretar en qué consiste ese supuesto “regalo”. Sin embargo, Irán ha negado la existencia de negociaciones directas con Estados Unidos. Ante el incremento de los costes derivados del precio del combustible cinco barcos de Ondarroa han decidido no salir a faenar, aunque el sector prevé que más buques se sumen en los próximos días.

Reunión Pradales-Sánchez: El lehendakari Imanol Pradales se reunirá este viernes con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la Comisión Bilateral de Cooperación para abordar el impacto de la guerra de Irán, la huelga de personal médico, además de las transferencias pendientes y la situación de Tubos Reunidos.

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Hace  min.

Exalumna del profesor acusado: "Nosotras también tuvimos que escuchar comentarios totalmente fuera de lugar cuando teníamos 11-12 años"

Varias mujeres que fueron alumnas en el colegio Elizalde de Oiartzun del profesor acusado por delitos de índole sexual, se han acercado hoy al Juzgado Provincial de Gipuzkoa a apoyar a las víctimas. Una de ellas, ha relatado que cuando tenían 11-12 años tuvieron que escuchar por boca del hombre "comentarios lascivos", y que, contra lo que se ha escuchado en el juicio, "era él" el que se les acercaba y les hacía "comentarios fuera de lugar". Han afirmado que les ponía vídeos porno en clase, así como que les hacía comentarios y juegos de palabras de índole sexual y lo han tildado de "impresentable" y "sinvergüenza". 

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