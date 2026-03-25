Será noticia: Korrika en directo, crisis energética y reunión Pradales-Sánchez

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 25 de marzo de 2026:

- Korrika, en directo: La carrera a favor del euskera llegará a Donostia sobre las 07:45 tras dejar atrás Irun, Hondarribia y Lezo. Después pasará por Lasarte-Oria (12:54) antes de volver a la costa: Orio (14:47), Zarautz (15:38), Getaria (16:36), Zumaia (17:09), Itziar (17:59), Deba (18:57) y Mutriku (19:25). Por la noche Korrika llegará a Bizkaia por Ondarroa (20:18) y finalizará la jornada en Lekeitio (23:59).

- Crisis energética: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Irán ha hecho a su país “un regalo muy grande” relacionado con el petróleo y el gas, aunque ha evitado concretar en qué consiste ese supuesto “regalo”. Sin embargo, Irán ha negado la existencia de negociaciones directas con Estados Unidos. Ante el incremento de los costes derivados del precio del combustible cinco barcos de Ondarroa han decidido no salir a faenar, aunque el sector prevé que más buques se sumen en los próximos días.

- Reunión Pradales-Sánchez: El lehendakari Imanol Pradales se reunirá este viernes con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la Comisión Bilateral de Cooperación para abordar el impacto de la guerra de Irán, la huelga de personal médico, además de las transferencias pendientes y la situación de Tubos Reunidos.