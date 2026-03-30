El Gobierno Vasco ofrecerá información sobre el eclipse solar del 12 agosto a través de una nueva web
Toda la información que se vaya generando se pondrá a disposición de la ciudadanía a través de la web oficial eklipsea.euskadi.eus, impulsada por el Departamento de Ciencia. En el acto de presentación, Virginia García, miembro de Aranzadi, ha insistido en la necesidad de utilizar gafas homologadas para eclipses, así como en la elección de lugares adecuados y en lo que podrá percibirse durante las aproximadamente dos horas de duración del fenómeno.
El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha presentado esta mañana en el centro Ataria de Vitoria-Gasteiz las principales líneas de actuación que el Gobierno Vasco está desarrollando con motivo del eclipse total de sol que será visible en Euskadi el próximo 12 de agosto.
Durante su intervención, el consejero ha destacado que el Gobierno Vasco se prepara para acoger este fenómeno excepcional no solo desde el punto de vista organizativo, sino también como una oportunidad única para acercar la ciencia —en particular, la astronomía— al conjunto de la ciudadanía.
En este contexto, ha afirmado que “quienes han tenido el privilegio de asistir a un eclipse total de sol se refieren a él como un fenómeno sobrecogedor, emocionante. El 12 de agosto tendremos el raro privilegio de vivir uno de esos momentos”.
En el acto de presentación, el consejero ha estado acompañado por dos expertas en la materia: Naiara Barrado Izagirre, investigadora del grupo de Ciencias Planetarias de la EHU, y Virginia García Pena, miembro del grupo de Astronomía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Barrado ha destacado el carácter excepcional del fenómeno, explicando las condiciones precisas y la alineación necesaria para que la luna cubra completamente el sol. Asimismo, ha recordado la importancia histórica de este tipo de eventos en el avance científico, haciendo referencia al experimento llevado a cabo por Eddington en 1919, que permitió confirmar la teoría de la relatividad de Einstein.
Por su parte, Virginia García ha centrado su intervención en los aspectos prácticos de la observación, insistiendo en la necesidad de utilizar gafas homologadas para eclipses, así como en la elección de lugares adecuados y en lo que podrá percibirse durante las aproximadamente dos horas de duración del fenómeno.
Coordinación entre departamentos
Pérez Iglesias ha explicado que, bajo la coordinación del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, los distintos departamentos del Gobierno Vasco implicados ya están trabajando de forma conjunta en la preparación del evento, en colaboración con diputaciones y ayuntamientos. Entre las principales líneas de actuación, ha destacado la identificación de puntos preferentes de observación en Euskadi que permitan disfrutar del eclipse en las mejores condiciones, así como la adopción de medidas de logística y seguridad.
Web oficial
Toda la información que se vaya generando en torno a este dispositivo se pondrá a disposición de la ciudadanía a través de la web oficial eklipsea.euskadi.eus, impulsada por el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación.
El sitio web ofrecerá información práctica, permitirá consultar la visibilidad del eclipse según la localidad, detallará horarios y fases del fenómeno, e incluirá recomendaciones para disfrutarlo de forma segura.
Exposición itinerante
El próximo miércoles 1 de abril, el consejero inaugurará en Zarautz la exposición “El Día de los Dos Atardeceres”, una muestra diseñada para acercar este fenómeno astronómico de forma didáctica y atractiva a todos los públicos.
La exposición se integra en un programa itinerante de actividades divulgativas que se desarrollará en distintos puntos de la CAV con el objetivo de acercar la ciencia de los eclipses a la ciudadanía. Entre las iniciativas previstas, destaca el acto festivo que tendrá lugar el 20 de junio en Vitoria-Gasteiz.
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