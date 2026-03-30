Jaurlaritzak webgune baten bidez zabalduko du abuztuaren 12ko eguzki eklipsearen gaineko informazioa
Eklipsearen inguruan sortzen den informazio guztia herritarren eskura jarriko dute eklipsea.euskadi.eus webgune ofizialaren bidez. Aurkezpen ekitaldian, Aranzadiko kide Virginia Garciak azpimarratu du, eklipsea ikusteko, betaurreko homologatuak erabili behar direla eta leku egokiak aukeratu behar direla.
Abuztuaren 12an Euskadin ikusgai izango den eguzki eklipsearen harira, Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburu Juan Ignacio Perez Iglesiasek ezohiko fenomeno horren aurkezpena egin du gaur goizean, Gasteizko Ataria zentroan, egun horretarako Eusko Jaurlaritza garatzen ari den egitaraua eta jarraibideak ezagutzera emateko.
Bere hitzaldian, sailburuak nabarmendu du Eusko Jaurlaritza salbuespenezko fenomeno hori hartzeko prestatzen ari dela, ez bakarrik antolamenduaren ikuspegitik, baita zientzia —bereziki astronomia— herritar guztiengana hurbiltzeko aukera paregabe gisa ere.
Testuinguru horretan, gogora ekarri du eguzki eklipse bat ikusteko pribilegioa izan dutenek "izugarritzat eta zirraragarritzat" jotzen dutela fenomenoa.
"Abuztuaren 12an horixe bizitzeko pribilegioa izango dugu", erantsi du.
Aurkezpen ekitaldian, Perez Iglesiasek bi aditu izan ditu lagun: Naiara Barrado Izagirre, EHUko Zientzia Planetarioen taldeko ikertzailea, eta Virginia Garcia Pena, Aranzadi Zientzia Elkarteko Astronomia taldeko kidea.
Barradok fenomenoaren ezohiko izaera azpimarratu du, ilargiak eguzkia erabat estaltzeko bete beharreko baldintzak eta lerrokadura azalduz. Era berean, gertaera mota horiek aurrerapen zientifikoan duten garrantzi historikoa gogorarazi du, Eddingtonek 1919an egindako esperimentuari erreferentzia eginez, Einsteinen erlatibitatearen teoria berrestea ahalbidetu baitzuen.
Bestalde, Virginia Garciak behaketaren alderdi praktikoak hartu ditu mintzagai, eta eklipseetarako betaurreko homologatuak erabili behar direla, leku egokiak aukeratu behar direla eta fenomenoak gutxi gorabehera bi ordu iraungo duela azpimarratu du.
Sailen arteko koordinazioa
Perez Iglesiasek azaldu duenez, Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Sailaren koordinaziopean, Eusko Jaurlaritzako gainerako sailak elkarlanean ari dira dagoeneko ekitaldia prestatzeko. Foru aldundiak eta udalak ere badabiltza horretan buru-belarri.
Eginkizun nagusien artean, behaketa tokirik egokienak identifikatzen dabiltzala nabarmendu du, eklipsea ahalik eta ondoen ikusteko. Halaber, logistika eta segurtasun neurriak prestatzen ari dira.
Webgune ofiziala
Eklipsearen inguruan sortzen den informazio guztia herritarren eskura jarriko dute, Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Sailak bultzatutako eklipsea.euskadi.eus webgune ofizialaren bidez.
Webguneak informazio praktikoa eskainiko du, fenomenoaren ordutegiak eta faseak zehaztuko ditu eta modu seguruan gozatzeko gomendioak emango ditu.
Erakusketa ibiltaria
Datorren asteazkenean, apirilaren 1ean, sailburuak "Bi ilunabarren eguna" erakusketari hasiera emango dio Zarautzen, fenomeno astronomikoa modu didaktiko eta erakargarrian erakusteko.
EAEko hainbat tokitan egingo diren dibulgazio jardueren egitarauaren barruan kokatzen da erakusketa, eklipseen gakoen berri herritarrei emateko helburuarekin. Aurreikusitako ekimenen artean, ekainaren 20an Gasteizen egingo duten jaia nabarmendu dute.
