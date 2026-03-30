AEK ha comparecido este lunes en Bilbao para presentar su primera valoración de la 24ª Korrika, casi 24 horas después de finalizar la iniciativa a favor del euskera, y ha destacado que Euskal Herria ha demostrado "de forma masiva" que "somos euskera" y que "quiere ser euskera".

En la comparecencia han estado presentes la responsable de Korrika, Ane Elordi, miembros del Consejo Nacional de AEK y los siete autores del mensaje que ha recorrido Euskal Herria dentro del testigo. Todos han calificado la participación de "masiva".



"Ha habido más relevos de testigo que nunca, más de 3.400. La edición número 24 ha tenido un amplio apoyo, y no ha habido kilómetros con poca gente", ha asegurado Elordi.



Asimismo, en la comparecencia han destacado la 24º ha sido "la Korrika del Renacimiento, la primera chispa para un nuevo renacimiento", y así lo ha querido reflejar AEK dejando el mensaje de Korrika en manos de siete jóvenes.



Elordi ha aclarado que los jóvenes no han sido elegidos "al azar": "Todos son euskera en la actualidad, aunque han hecho diferentes caminos para llegar hasta allí, ya que no han recibido el idioma de la misma manera. Eso sí, ahora que está en juego el futuro del euskera, cuando es imprescindible asumir la responsabilidad que nos corresponde a todos, los siete autores del mensaje tienen claro su compromiso, y precisamente por eso son el reflejo de la primera chispa de un nuevo Renacimiento del euskera ".



Así, ha llamado a llevar el euskera a un nuevo renacimiento trayendo a los jóvenes a la primera línea , ya que su intervención es "imprescindible" para llegar al objetivo final: "Una Euskal Herria euskaldun, ese es nuestro perfil lingüístico mínimo".



Junto a ello, Elordi ha señalado que ahora están concentrados en la Euskaltzaleon Martxa del 13 de junio, y ha recordado que se celebrará en Pamplona, "con la intención de expresar que la aportación de cada ciudadano es imprescindible a la hora de alimentar el amor por el euskera".

12. EGUNA

Por su parte, AEK ha anunciado en su comparecencia una iniciativa denominada '12. eguna'. "Pedimos a todos los agentes que han participado en la Korrika un compromiso , un compromiso para emprender. En ese trabajo, entre otras cosas, es imprescindible la responsabilidad de los representantes políticos, su apoyo jurídico y político. Muchos han llevado el testigo en la Korrika, pero desde aquí les pedimos un compromiso más allá de esa acción simbólica: que conviertan en iniciativas las bellas expresiones hechas con motivo de la Korrika, para que de verdad promuevan la Euskal Herria euskaldun ", ha explicado.

Elordi ha explicado que "siempre hemos dicho que no basta con participar en la Korrika, que el día siguiente también es importante: la elaboración real, el compromiso, viene una vez pasada la Korrika. Arrancamos la carrera con objetivos ambiciosos, pero la iniciativa en sí se nos queda corta muchas veces, y tenemos que ir más allá de esos 11 días".

Por ello, han creado la iniciativa '12. eguna'. Dentro de esa iniciativa, el 22 de abril, AEK impartirá una hora de clase gratuita en sus 100 euskaltegis. Serán clases de nivel inicial, para quienes aún no se han acercado al euskera.



Finalmente, el 21 de mayo se organizarán 65 mintzodromos a lo largo y ancho de Euskal Herria. "Así conseguiremos el objetivo: aprendiendo y practicando", ha añadido.