Manifestación de repulsa esta tarde en Berriz por el intento de homicidio machista de este lunes

El Movimiento Feminista de Berriz ha convocado una manifestación ruidosa para este martes en repulsa por el intento de homicidio machista de este lunes.

La protesta partirá a las 18:30 horas desde el Ayuntamiento de la localidad y han llamado a toda la ciudadanía a participar en la misma. "Es fundamental dar una respuesta firme y unitaria como comunidad", ha señalado desde el Movimiento Feminista de Berriz en un comunicado.

Asimismo, han condenado enérgicamente los hechos y ha expresado su máxima indignación y rabia porque la violencia contra las mujeres no cesa. "Nos duele y nos produce rabia que ataques tan graves sigan ocurriendo todavía. No aceptamos ni toleramos ningún tipo de manifestación de la violencia contra las mujeres ", ha dicho el colectivo.

El hombre detenido ayer en Berriz por un presunto intento de homicidio, después de apuñalar varias veces a su pareja, continúa en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial, según han confirmado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El suceso se produjo sobre las 07:20 horas de este lunes, cuando la Ertzaintza recibió una llamada telefónica alertando de que estaban apuñalando a una mujer en una vivienda de Berriz, una agresión que consiguieron frenar sus cuatro hijos y un vecino.

Cuando llegaron las patrullas la víctima, de 38 años, se encontraba grave en el interior de la vivienda y presentaba varias heridas de arma blanca. Después de practicarle la primera patrulla un torniquete, la mujer fue trasladada en helicóptero al Hospital de Cruces.

También resultó herida una de las hijas de la víctima, de 15 años, de pronóstico más leve, al interceder para parar la agresión.

El presunto agresor fue localizado en la calle y, tras ser reducido, fue detenido acusado de un intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género. El hombre, de 48 años, fue conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes, donde permanece a primera hora de este martes, a la espera de pasar a disposición judicial.