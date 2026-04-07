Manifestazioa deitu dute arratsalderako Berrizen, asteleheneko eraso matxista larria salatzeko
48 urteko gizonezkoa emaztea hiltzen saiatu zen Berrizen, eta emakumea helikopteroz eraman zuten Gurutzetako ospitalera. Atxilotuak komisaldegian jarraitzen du, epailearen aurrean deklaratzeko zain. Bestalde, Berangoko Udalak deituta, elkarretaratzea egingo dute arratsaldean Amaiaren hilketa salatzeko.
Berrizko Mugimendu Feministak manifestazio zaratatsua deitu arratsalderako, astelehenean udalerrian izandako eraso matxista larria salatzeko.
Manifestazioa 18:30ean abiatuko da Udaletxe paretik, eta herritar guztiak deitu dituzte protestan parte hartzera, Berrizko Mugimendu Feministatik esan dutenez, funtsezkoa delako "komunitate gisa erantzun irmo eta bateratua ematea".
Ohar batean, Berrizko Mugimendu Feministak gogor salatu du erasoa, eta bere mina, haserrea eta amorrua adierazi ditu, halako gertakariek ez dutelako etenik. "Gogor salatzen dugu indarkeria matxistaren adierazpen hau. Min ematen digu eta amorrua sortzen digu halako eraso larriak oraindik gertatzen jarraitzeak. Ez dugu onartzen, ezta onartuko ere, emakumeen aurkako indarkeriaren inolako adierazpenik", azaldu du taldeak.
Bien bitartean, emaztea labankadaz hiltzen saiatzea egotzita Berrizen atxilotutako gizonak ertzain etxean jarraitzen du, epailearen aurretik noiz igaroko zain, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Hilketa saiakera atzo goizean gertatu zen, 07:20ak aldera. Ertzaintzak telefono deia jaso zuen Berrizko etxebizitza batean emakume bat sastatzen ari zirela ohartaraziz. Bikotearen lau seme-alabek eta bizilagun batek lortu dute erasoa geldiaraztea.
Patruilak iritsi zirenean, biktima, 38 urtekoa, larri zegoen etxebizitza barruan, eta arma zuriz egindako hainbat zauri zituen. Halaber, biktimaren alabetako bat, 15 urteko adingabea, arin zauritu zuen aitak.
Gizonezkoa, 48 urtekoa, kalean atxilotu zuen Ertzaintzak hilketa saiakera egotzita.
Elkarretaratzea Berangon, Amaiaren hilketa salatzeko
Bestalde, Berangoko Udalak deituta, elkarretaratzea egingo dute arratsaldean Amaiaren hilketa salatzeko. Apirilaren 1ean ustez bere bikotekideak hil zuen Basaurin, baina sortzez Berangokoa zen.
Pasa den larunbatean, Bilboko Guardiako Epaitegiak baldintzapean aske utzi zuen Basaurin bere bikotekidearen heriotzarekin zerikusia zuelakoan atxilotutako gizona.
