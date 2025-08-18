En el primer semestre del año ha habido cerca de 11.000 actos culturales en Euskadi, más que el año pasado

En Álava, Bizkaia y Gipuzkoa se han celebrado 11.306 eventos culturales en el primer semestre de 2025, un 7,45% más respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone una media de más de 60 actividades culturales al día, según el portal Kulturklik.

Cinco de las principales áreas (conciertos, teatro, danza, bertsolarismo y exposiciones) registran un crecimiento interanual, manteniendo una presencia del 38% en la programación en euskera. Además, el 38% de los actos han sido gratuitos, y este dato demuestra, a juicio del viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, Andoni Iturbe, que la cultura es accesible para un amplio universo de la sociedad.

Por territorios, Bizkaia concentra el 45,5% de la actividad cultural, seguida de Gipuzkoa (38,9%) y Álava (15,6%).

Entre los tipos de eventos, los más habituales han sido los conciertos, un 25% del total, con un total de 2.831 conciertos programados (un 3,4% más que el año pasado), destacando el peso de las músicas actuales (83%), que se ha mantenido estable respecto al año anterior. Además, el 40% de los conciertos fueron gratuitos y el 14% se celebraron al aire libre.

El teatro, con 2.217 funciones, ha cubierto el 19,6% de la actividad total (un 2,6% más respecto al mismo periodo del año pasado), de las cuales el 35,5% fueron dirigidas a niños y familias y el 31% gratuitas.

Destaca la presencia de la danza, ya que este año ha habido 491 actuaciones, un 1,9% más que el año pasado. Casi el 60% de las actuaciones fueron de danza contemporánea y el 30% de danza tradicional. Cerca del 59% de los actos han sido gratuitos y el 40% al aire libre.

En cuanto al bertsolarismo, se han celebrado 531 eventos (4,7%), prácticamente todos ellos gratuitos, en espacios abiertos, en euskera y con una alta participación local.

Por último, en el primer semestre se inauguraron 725 exposiciones, un 2% más que el año pasado, siendo el principal género el arte contemporáneo (70,5%), seguido de la historia, la etnografía y las exposiciones de bellas artes.