En el primer semestre del año ha habido cerca de 11.000 actos culturales en Euskadi, más que el año pasado

Bizkaia tuvo la mayor actividad cultural (45,5%), seguida de Gipuzkoa (38,9%) y Álava (15,6%).
(Foto de ARCHIVO) Cientos de personas durante el comienzo de la Semana Grande de Bilbao 2025, en el centro de la ciudad, a 16 de agosto de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La Bilboko Aste Nagusia es la principal fiesta de Bilbao, que se celebra anualmente durante nueve días a partir del sábado siguiente al 15 de agosto. El inicio de las fiesta lo marca la lectura del pregón y el lanzamiento del txupín (cohete) por parte de la txupinera. Instantes después aparece en el balcón la gran Marijaia, personaje ficticio cuyo nombre significa señora de las fiestas, que presidirá las fiestas de la ciudad hasta que la quemen el último día. Iñaki Berasaluce / Europa Press 16 AGOSTO 2025;BILBOKO ASTE NAGUSIA;BILBO;FIESTA;ASTE NAGUSIA;SEMANA GRANDE;EUSKADI;FIESTA; 16/8/2025
Concierto en la Aste Nagusia de Bilbao. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Urteko lehen seihilekoan 11.000 ekitaldi kultural inguru egon dira Euskadin, iaz baino gehiago
author image

Agencias | EITB

Última actualización

En Álava, Bizkaia y Gipuzkoa se han celebrado 11.306 eventos culturales en el primer semestre de 2025, un 7,45% más respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone una media de más de 60 actividades culturales al día, según el portal Kulturklik.

Cinco de las principales áreas (conciertos, teatro, danza, bertsolarismo y exposiciones) registran un crecimiento interanual, manteniendo una presencia del 38% en la programación en euskera. Además, el 38% de los actos han sido gratuitos, y este dato demuestra, a juicio del viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, Andoni Iturbe, que la cultura es accesible para un amplio universo de la sociedad.

Por territorios, Bizkaia concentra el 45,5% de la actividad cultural, seguida de Gipuzkoa (38,9%) y Álava (15,6%).

Entre los tipos de eventos, los más habituales han sido los conciertos, un 25% del total, con un total de 2.831 conciertos programados (un 3,4% más que el año pasado), destacando el peso de las músicas actuales (83%), que se ha mantenido estable respecto al año anterior. Además, el 40% de los conciertos fueron gratuitos y el 14% se celebraron al aire libre.

El teatro, con 2.217 funciones, ha cubierto el 19,6% de la actividad total (un 2,6% más respecto al mismo periodo del año pasado), de las cuales el 35,5% fueron dirigidas a niños y familias y el 31% gratuitas.

Destaca la presencia de la danza, ya que este año ha habido 491 actuaciones, un 1,9% más que el año pasado. Casi el 60% de las actuaciones fueron de danza contemporánea y el 30% de danza tradicional. Cerca del 59% de los actos han sido gratuitos y el 40% al aire libre.

En cuanto al bertsolarismo, se han celebrado 531 eventos (4,7%), prácticamente todos ellos gratuitos, en espacios abiertos, en euskera y con una alta participación local.

Por último, en el primer semestre se inauguraron 725 exposiciones, un 2% más que el año pasado, siendo el principal género el arte contemporáneo (70,5%), seguido de la historia, la etnografía y las exposiciones de bellas artes.

La programación cultural se siembra durante todo el año en la CAV, pero el otoño-invierno es la época más fértil
El tejido cultural vasco: vivo, pero asimétrico
Conciertos Música Teatro Bertsolaritza Cultura

