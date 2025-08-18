En el primer semestre del año ha habido cerca de 11.000 actos culturales en Euskadi, más que el año pasado
En Álava, Bizkaia y Gipuzkoa se han celebrado 11.306 eventos culturales en el primer semestre de 2025, un 7,45% más respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone una media de más de 60 actividades culturales al día, según el portal Kulturklik.
Cinco de las principales áreas (conciertos, teatro, danza, bertsolarismo y exposiciones) registran un crecimiento interanual, manteniendo una presencia del 38% en la programación en euskera. Además, el 38% de los actos han sido gratuitos, y este dato demuestra, a juicio del viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, Andoni Iturbe, que la cultura es accesible para un amplio universo de la sociedad.
Por territorios, Bizkaia concentra el 45,5% de la actividad cultural, seguida de Gipuzkoa (38,9%) y Álava (15,6%).
Entre los tipos de eventos, los más habituales han sido los conciertos, un 25% del total, con un total de 2.831 conciertos programados (un 3,4% más que el año pasado), destacando el peso de las músicas actuales (83%), que se ha mantenido estable respecto al año anterior. Además, el 40% de los conciertos fueron gratuitos y el 14% se celebraron al aire libre.
El teatro, con 2.217 funciones, ha cubierto el 19,6% de la actividad total (un 2,6% más respecto al mismo periodo del año pasado), de las cuales el 35,5% fueron dirigidas a niños y familias y el 31% gratuitas.
Destaca la presencia de la danza, ya que este año ha habido 491 actuaciones, un 1,9% más que el año pasado. Casi el 60% de las actuaciones fueron de danza contemporánea y el 30% de danza tradicional. Cerca del 59% de los actos han sido gratuitos y el 40% al aire libre.
En cuanto al bertsolarismo, se han celebrado 531 eventos (4,7%), prácticamente todos ellos gratuitos, en espacios abiertos, en euskera y con una alta participación local.
Por último, en el primer semestre se inauguraron 725 exposiciones, un 2% más que el año pasado, siendo el principal género el arte contemporáneo (70,5%), seguido de la historia, la etnografía y las exposiciones de bellas artes.
Más noticias cultura
Guía para asistir al concierto que Fermin Muguruza ofrecerá esta noche en Irun
El polifacético artista volverá a tocar en su barrio, en la plaza Urdanibia, tras más de una década, y conocedores del gentío que se prevé para el concierto, el Ayuntamiento ha elaborado un mapa con información práctica para quienes acudan al gran evento.
El tráiler de ‘Karmele’, la nueva película de Asier Altuna, en exclusiva
El largometraje dirigido por Asier Altuna (Aupa Etxebeste!, Agur, Etxebeste, Amama…), llegará a los cines el próximo día 10 de octubre, tras su paso por el Festival de San Sebastián donde se estrenará en la Sección Oficial, pero fuera de concurso. El "drama histórico con tintes musicales" está basado en la novela Elkarrekin esnatzeko ordua de Kirmen Uribe, que recoge la vida de Karmele Urresti y Txomin Letamendi. Jone Laspiur y Eneko Sagardoy protagonizan la película, que cuenta con la participación de EITB, acompañados por Nagore Aranburu y Javier Barandiaran en los papeles de la madre y el padre de Karmele.
El Jazzaldia de Donostia cierra su 60 edición con un "rotundo éxito" y "en plena forma"
Ha sido la última edición de Miguel Martín como director, aunque seguirá "al servicio" del festival donostiarra. Martín ha destacado el aforo al completo de 17 conciertos de pago y el prácticamente lleno del resto. Los 52 conciertos gratuitos han sumado 158 700 personas y los de pago 20 480.
Arranca el Bilbao Blues Festival con los bilbaínos Mississippi Queen & The Wet Dogs
Hasta el domingo Bilbao se convierte en la capital mundial del blues donde no faltarán las leyendas y las sorpresas. Este viernes es el turno de Mississippi Queen & The Wet Dogs, The Kings of Blues y Blackburn Brothers.
Festival Munduko dantzak de Portugalete
Festival de folklore en directo.
Festival Munduko dantzak de Portugalete
Festival de folklore en directo.
Jamie Cullum levanta el telón del Jazzaldia con un concierto "íntimo" en el Kursaal
El cantante británico, que ya se convertido casi en uno de los habituales en en el Festival de Jazz de San Sebastián con esta su quinta visita a la cita musical donostiarra, ha sido el encargado de abrir esta edición. Este no será el único concierto que ofrecerá en este Jazzaldia, y es que Jamie Cullum se subirá este miércoles al escenario de la playa de Zurriola para ofrecer un concierto gratuito que promete que será "una fiesta".
Festival Munduko dantzak de Portugalete
Festival de folklore en directo.
Festival Munduko dantzak de Portugalete
Festival de folklore en directo.