Urteko lehen seihilekoan 11.000 ekitaldi kultural inguru egon dira Euskadin, iaz baino gehiago
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 11.306 ekitaldi kultural egin dira 2025eko lehen sei hilekoan, iazko epe berarekin alderatuta %7,45 gehiago. Hau da, egunean 60 kultur jarduera baino gehiago izan dira batez beste, Kulturklik atariaren arabera.
Bost arlo nagusitan (kontzertuak, antzerkia, dantza, bertsolaritza eta erakusketak) hazkundea izan da, eta euskarazko programazioaren %38ko presentzia mantendu da. Gainera, ekitaldien %38 doakoak izan dira, eta datu horrek erakusten du, Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburuorde Andoni Iturberen ustez, kultura irisgarria dela gizartearen unibertso zabal batentzat.
Lurraldeka, Bizkaiak jarduera kulturalaren %45,5 biltzen du, ondoren Gipuzkoak (%38,9) eta azkenik Arabak (%15,6).
Ekitaldi moten artean, kontzertuak izan dira ohikoenak: guztizkoaren %25. Guztira 2.831 kontzertu antolatu dira (iaz baino %3,4 gehiago). Nabarmentzekoa da egungo musiken pisua (%83), aurreko urtearekin alderatuta egonkor mantendu dena. Gainera, kontzertuen %40 doakoak izan ziren eta %14 aire zabalean egin ziren.
Antzerkiak 2.217 emanaldirekin jarduera osoaren %19,6 bete du (%2,6 gehiago iazko aldi berarekiko). Horietatik %35,5 haur eta familiei zuzenduak izan ziren, eta %31 doakoak.
Dantzaren presentzia nabarmentzekoa da, izan ere, 491 emanaldi izan dira aurten, iaz baino %1,9 gehiago. Emanaldien ia %60 dantza garaikidekoak izan ziren, eta %30 dantza tradizionalekoak. Doakotasuna nabarmena izan da: ekitaldien %59 inguru doakoak izan dira, eta %40 aire zabalean.
Bertsolaritzari dagokionez, 531 ekitaldi egin dira (%4,7). Ia guztiak doakoak izan dira, espazio irekietan, euskaraz, eta tokiko parte-hartze handiarekin.
Azkenik, lehen seihilekoan 725 erakusketa inauguratu ziren, iaz baino %2 gehiago. Genero nagusia arte garaikidea izan da (%70,5), eta ondoren historia, etnografia eta arte ederren erakusketak.
Portugaleteko "Munduko dantzak" jaialdia
Folklore jaialdia zuzenean.
