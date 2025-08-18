KULTURKLIK
Urteko lehen seihilekoan 11.000 ekitaldi kultural inguru egon dira Euskadin, iaz baino gehiago

Bizkaiak izan zuen jarduera kultural handiena (%45,5), ondoren Gipuzkoak (%38,9) eta azkenik Arabak (%15,6).
(Foto de ARCHIVO) Cientos de personas durante el comienzo de la Semana Grande de Bilbao 2025, en el centro de la ciudad, a 16 de agosto de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La Bilboko Aste Nagusia es la principal fiesta de Bilbao, que se celebra anualmente durante nueve días a partir del sábado siguiente al 15 de agosto. El inicio de las fiesta lo marca la lectura del pregón y el lanzamiento del txupín (cohete) por parte de la txupinera. Instantes después aparece en el balcón la gran Marijaia, personaje ficticio cuyo nombre significa señora de las fiestas, que presidirá las fiestas de la ciudad hasta que la quemen el último día. Iñaki Berasaluce / Europa Press 16 AGOSTO 2025;BILBOKO ASTE NAGUSIA;BILBO;FIESTA;ASTE NAGUSIA;SEMANA GRANDE;EUSKADI;FIESTA; 16/8/2025
Kontzertua Bilboko Aste Nagusian. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 11.306 ekitaldi kultural egin dira 2025eko lehen sei hilekoan, iazko epe berarekin alderatuta %7,45 gehiago. Hau da, egunean 60 kultur jarduera baino gehiago izan dira batez beste, Kulturklik atariaren arabera.

Bost arlo nagusitan (kontzertuak, antzerkia, dantza, bertsolaritza eta erakusketak) hazkundea izan da, eta euskarazko programazioaren %38ko presentzia mantendu da. Gainera, ekitaldien %38 doakoak izan dira, eta datu horrek erakusten du, Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburuorde Andoni Iturberen ustez, kultura irisgarria dela gizartearen unibertso zabal batentzat.

Lurraldeka, Bizkaiak jarduera kulturalaren %45,5 biltzen du, ondoren Gipuzkoak (%38,9) eta azkenik Arabak (%15,6).

Ekitaldi moten artean, kontzertuak izan dira ohikoenak: guztizkoaren %25. Guztira 2.831 kontzertu antolatu dira (iaz baino %3,4 gehiago). Nabarmentzekoa da egungo musiken pisua (%83), aurreko urtearekin alderatuta egonkor mantendu dena. Gainera, kontzertuen %40 doakoak izan ziren eta %14 aire zabalean egin ziren.

Antzerkiak 2.217 emanaldirekin jarduera osoaren %19,6 bete du (%2,6 gehiago iazko aldi berarekiko). Horietatik %35,5 haur eta familiei zuzenduak izan ziren, eta %31 doakoak.

Dantzaren presentzia nabarmentzekoa da, izan ere, 491 emanaldi izan dira aurten, iaz baino %1,9 gehiago. Emanaldien ia %60 dantza garaikidekoak izan ziren, eta %30 dantza tradizionalekoak. Doakotasuna nabarmena izan da: ekitaldien %59 inguru doakoak izan dira, eta %40 aire zabalean.

Bertsolaritzari dagokionez, 531 ekitaldi egin dira (%4,7). Ia guztiak doakoak izan dira, espazio irekietan, euskaraz, eta tokiko parte-hartze handiarekin.

Azkenik, lehen seihilekoan 725 erakusketa inauguratu ziren, iaz baino %2 gehiago. Genero nagusia arte garaikidea izan da (%70,5), eta ondoren historia, etnografia eta arte ederren erakusketak.

Kultur programazioa urte osoan zehar ereiten da EAEn, baina udazken-negua da sasoirik emankorrena
EAEko kultur sarea: bizia, baina asimetrikoa
Kontzertuak Musika Antzerkia Bertsolaritza Kultura

