Será noticia: Inauguración del Zinemaldia, reunión entre el lehendakari e Illa, y aviso amarillo por calor

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
SAN SEBASTIÁN, 17/09/2025.- Vista este miércoles de lo que será la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra entre el 19 y el 27 de septiembre, coronará con el Premio Donostia a Jennifer Lawrence y será escaparate de más de 250 películas y series de 56 países, entre las que destacan títulos españoles como 'Los domingos', 'Maspalomas' y 'Los tigres'. EFE/Javier Etxezarreta
San Sebastián luce plena de cine. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Zinemaldiaren hasiera, lehendakariaren eta Illaren arteko bilera, eta abisu horia beroagatik
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 19 de septiembre de 2025:

- lnauguración del Zinemaldia: La 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián arranca este viernes y se prolongará hasta el próximo sábado, día 27. En total, se proyectarán 254 producciones, entre ellas 38 vascas (tres títulos en la Sección Oficial). En la lista de personas invitadas, brillan nombres como el de Jennifer Lawrence, que recibirá uno de los dos premios Donostia de esta edición, y el de Angelina Jolie. La gala de inauguración arrancará a las 20:30 horas y se podrá seguir en directo en Orain.eus

- Pradales-Illa: El lehendakari Imanol Pradales recibirá al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, este viernes, dentro de la búsqueda de “alianzas con aquellos que comparten con nosotros proyectos, valores, una manera de ver la política, que es pensando en las personas”.

Aviso amarillo por calor: A partir de este viernes empezarán a bajar las temperaturas, pero todavía se superarán los 30 grados de máxima tanto en la costa como en el interior. Por ello, el Departamento de Seguridad volverá a activar el aviso amarillo por altas temperaturas entre las 13:00 y las 20:00 horas. 

Festival de Cine de San Sebastián Cine Donostia-San Sebastián Cultura

Escultura de Chillida en el Bellas Artes de Bilbao
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Regresa a Bilbao la escultura "Elogio del Hierro III" de Eduardo Chillida

La escultura monumental de Eduardo Chillida "Elogio del Hierro III" se encuentra ya instalada en la entrada del Museo Bellas Artes de Bilbao tras haber permanecido desde 2018 en Chillida Leku por razones de conservación. La obra, de cuatro metros de altura y 18 toneladas de peso, fue creada por encargo del BBVA en 1991 y había permanecido previamente ubicada durante cerca de dos décadas en la Gran Vía de la capital vizcaína.
