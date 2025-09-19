Será noticia: Inauguración del Zinemaldia, reunión entre el lehendakari e Illa, y aviso amarillo por calor

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 19 de septiembre de 2025:

- lnauguración del Zinemaldia: La 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián arranca este viernes y se prolongará hasta el próximo sábado, día 27. En total, se proyectarán 254 producciones, entre ellas 38 vascas (tres títulos en la Sección Oficial). En la lista de personas invitadas, brillan nombres como el de Jennifer Lawrence, que recibirá uno de los dos premios Donostia de esta edición, y el de Angelina Jolie. La gala de inauguración arrancará a las 20:30 horas y se podrá seguir en directo en Orain.eus

- Pradales-Illa: El lehendakari Imanol Pradales recibirá al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, este viernes, dentro de la búsqueda de “alianzas con aquellos que comparten con nosotros proyectos, valores, una manera de ver la política, que es pensando en las personas”.

- Aviso amarillo por calor: A partir de este viernes empezarán a bajar las temperaturas, pero todavía se superarán los 30 grados de máxima tanto en la costa como en el interior. Por ello, el Departamento de Seguridad volverá a activar el aviso amarillo por altas temperaturas entre las 13:00 y las 20:00 horas.