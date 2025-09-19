Albiste izango dira: Zinemaldiaren hasiera, lehendakariaren eta Illaren arteko bilera, eta abisu horia beroagatik
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Hauek dira ostiral honetako, 2025eko irailaren 19ko titular nagusiek hartuko dituzten gaiak:
- Zinemaldiaren hasiera: Gaur abiatuko da Donostiako Zinemaldiaren 73. ekitaldia eta datorren larunbatera bitartean 254 lan proiektatuko dituzte, tartean 38 euskal ekoizpen (hiru Sail Ofizialean). Izen dirdiratsuak ageri dira aurten ere gonbidatuen zerrendan, hala nola Jennifer Lawrence bi Donostia sarietako baten hartzekodunarena eta Angelina Jolierena. Inaugurazio gala 20:30ean hasiko da eta Orain.eus-en zuzenean jarraitu ahal izango da.
- Pradales-Illa bilera: Imanol Pradales lehendakariak Salvador Illa Kataluniako Generalitateko presidentea hartuko du ostiral honetan, "proiektuak, balioak, politika ikusteko modu bat partekatzen dituztenekin aliantzak" lortzeko ahalegin horretan.
- Abisu horia beroagatik: Gaur tenperaturak jaisten hasiko dira, baina oraindik 30 graduko maximoak gaindituko dira kostaldean eta barnealdean. Hori dela eta, Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du beroagatik, 13:00etatik 20:00etara.
Robert Redford hil da, 89 urte zituela
Aktore, zuzendari eta aktibista estatubatuarra bere etxean hil da, Utahn, The New York Times egunkariak jakitera eman duenez.
"The Studio" telesailak 13 sari jaso ditu eta Emmy sarien 77. edizioko garaile nagusia izan da. Los Angelesen egindako ekitaldian "The Pitt" eta "Adolescence" telesailak ere nabarmendu dira.
Seth Rogen protagonista duen komediak 13 sari lortu ditu guztira, tartean komedia eta aktore onenarenak, Los Angelesen egin duten Emmy sarien 77. edizioaren galan.
Jende ilara luzeak lehen ordutik Zinemaldirako sarrerak erosteko
Pertsona ugari hurbildu dira goizean Kursaalera, Donostiako Zinemaldiaren 73. ediziorako sarrerak erosteko asmoz. Sarrerak arin erosten ari dira, eta ilarak azkar doaz aurrera.
Elkarretaratzea egin dute Uztaritzen Euskal Kultur Erakundeak deituta
Frantziar estatuak aurrekontua murriztuko dio Iparraldeko kultur eragileen egitasmoak sustatzen dituen erakundeari. Egoera salatzeko protesta egin dute administrazio kontseiluaren atarian.
Saioa Alkaizak uko egin dio Igartza Sariari, “palestinar herriaren kontra gauzatzen ari den genozidioan CAFek duen inplikazioa salatzeko”
Trenak egiten dituen enpresa da sariaren diru-emaile nagusia, eta idazle eta bertsolari nafarrak saria jaso izana baliatu nahi izan du “palestinar herriarekiko elkartasuna adierazteko”.
Eduardo Chillidaren "Burdinaren gorazarrea III" eskultura Bilbora itzuli da
Eduardo Chillidaren "Burdinaren gorazarrea III" eskultura monumentala Bilboko Arte Ederren Museoaren sarreran dago jada. 2018tik Chillida Lekun egon da, kontserbazio-arrazoiengatik. Lanak lau metroko altuera eta 18 tonako pisua du, eta BBVAren enkarguz sortu zuen Eduardo Chillidak 1991n. Aurretik, bi hamarkada inguru eman zituen "Burdinaren gorazarrea III" lanak Bizkaiko hiriburuko Kale Nagusian.
'Mitoaroa III' ikuskizuna San Mames futbol-zelaira iritsiko da 2026ko ekainaren 20an
Zetak taldeak Bilbo aukeratu du bere ikuskizun arrakastatsuaren hirugarren zatirako, Bizkaia euskal kulturaren erdigunean kokatuz.
Giorgio Armani diseinatzaile italiarra hil da, 91 urte zituela
Amaierara arte nekaezina, bere azken egunetara arte lan egin zuen, eta enpresan, bildumetan eta abian diren eta etorkizunean izango diren proiektu ugarietan aritu zen.