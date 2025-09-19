TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Zinemaldiaren hasiera, lehendakariaren eta Illaren arteko bilera, eta abisu horia beroagatik

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

SAN SEBASTIÁN, 17/09/2025.- Vista este miércoles de lo que será la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra entre el 19 y el 27 de septiembre, coronará con el Premio Donostia a Jennifer Lawrence y será escaparate de más de 250 películas y series de 56 países, entre las que destacan títulos españoles como 'Los domingos', 'Maspalomas' y 'Los tigres'. EFE/Javier Etxezarreta
Donostia zinemaz betea dago. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hauek dira ostiral honetako, 2025eko irailaren 19ko titular nagusiek hartuko dituzten gaiak:

Zinemaldiaren hasiera: Gaur abiatuko da Donostiako Zinemaldiaren 73. ekitaldia eta datorren larunbatera bitartean 254 lan proiektatuko dituzte, tartean 38 euskal ekoizpen (hiru Sail Ofizialean). Izen dirdiratsuak ageri dira aurten ere gonbidatuen zerrendan, hala nola Jennifer Lawrence bi Donostia sarietako baten hartzekodunarena eta Angelina Jolierena. Inaugurazio gala 20:30ean hasiko da eta Orain.eus-en zuzenean jarraitu ahal izango da. 

- Pradales-Illa bilera: Imanol Pradales lehendakariak Salvador Illa Kataluniako Generalitateko presidentea hartuko du ostiral honetan, "proiektuak, balioak, politika ikusteko modu bat partekatzen dituztenekin aliantzak" lortzeko ahalegin horretan. 

Abisu horia beroagatik: Gaur tenperaturak jaisten hasiko dira, baina oraindik 30 graduko maximoak gaindituko dira kostaldean eta barnealdean. Hori dela eta, Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du beroagatik, 13:00etatik 20:00etara. 

Zinemaldia Zinema Donostia Kultura

Escultura de Chillida en el Bellas Artes de Bilbao
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eduardo Chillidaren "Burdinaren gorazarrea III" eskultura Bilbora itzuli da

Eduardo Chillidaren "Burdinaren gorazarrea III" eskultura monumentala Bilboko Arte Ederren Museoaren sarreran dago jada. 2018tik Chillida Lekun egon da, kontserbazio-arrazoiengatik. Lanak lau metroko altuera eta 18 tonako pisua du, eta BBVAren enkarguz sortu zuen Eduardo Chillidak 1991n. Aurretik, bi hamarkada inguru eman zituen "Burdinaren gorazarrea III" lanak Bizkaiko hiriburuko Kale Nagusian.

