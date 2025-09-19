Vuelve puntual el Zinemaldia, este año tomando la delantera, aunque sea por los pelos, al inicio del otoño. Los próximos nueve días, desde hoy (gala de inauguración, este viernes a las 20:30) hasta el próximo sábado, día 27, 29 salas de cine en toda la ciudad de San Sebastián proyectarán en la 73ª edición del mayor festival de cine del país 254 producciones (179 largometrajes, 7 mediometrajes, 63 cortometrajes y 5 series); un total de 666 proyecciones, para disfrute de todas y todos aquellos que acepten la endiablada llamada del cine.

José Luis Rebordinos, director del certamen, ya ha adelantado que la Sección Oficial mostrará “grandes nombres y películas de mucho riesgo” en el camino hacia la Concha de Oro, las Conchas de Plata (mejor dirección, mejor interpretación protagonista y mejor interpretación de reparto) y el resto de los galardones (mejor guion y fotografía) que otorgará un jurado presidido por J.A. Bayona.

Algunos de esos grandes nombres son los de los y las cineastas Edward Berger, Alice Wincour, Claire Denis, Agnieszka Holland y Alberto Rodríguez, que presentarán películas protagonizadas por Colin Farrell, Tilda Swinton, Angelina Jolie, Louis Garrel, Isaach de Bankolé, Matt Dillon, Antonio de la Torre y Barbara Lennie.