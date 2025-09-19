Zinemaldia
Las pantallas comienzan a brillar en un Zinemaldia con una histórica presencia vasca

La 73ª edición del Zinemaldia proyectará desde este viernes al próximo sábado 38 producciones vascas, entre las que destacan los tres títulos en euskera incluidos en la Sección Oficial. En la lista de personas invitadas, brillan nombres como el de Jennifer Lawrence, que recibirá uno de los dos premios Donostia de esta edición, y el de Angelina Jolie. 

SAN SEBASTIÁN, 17/09/2025.- Vista este miércoles de lo que será la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra entre el 19 y el 27 de septiembre, coronará con el Premio Donostia a Jennifer Lawrence y será escaparate de más de 250 películas y series de 56 países, entre las que destacan títulos españoles como 'Los domingos', 'Maspalomas' y 'Los tigres'. EFE/Javier Etxezarreta

San Sebastián luce plena de cine. Foto: Efe.

Euskaraz irakurri: Inoizko Zinemaldirik euskaldunenaren pantailak, piztear
author image

Natxo Velez | EITB

Última actualización

Vuelve puntual el Zinemaldia, este año tomando la delantera, aunque sea por los pelos, al inicio del otoño. Los próximos nueve días, desde hoy (gala de inauguración, este viernes a las 20:30) hasta el próximo sábado, día 27, 29 salas de cine en toda la ciudad de San Sebastián proyectarán en la 73ª edición del mayor festival de cine del país 254 producciones (179 largometrajes, 7 mediometrajes, 63 cortometrajes y 5 series); un total de 666 proyecciones, para disfrute de todas y todos aquellos que acepten la endiablada llamada del cine.

José Luis Rebordinos, director del certamen, ya ha adelantado que la Sección Oficial mostrará “grandes nombres y películas de mucho riesgo” en el camino hacia la Concha de Oro, las Conchas de Plata (mejor dirección, mejor interpretación protagonista y mejor interpretación de reparto) y el resto de los galardones (mejor guion y fotografía) que otorgará un jurado presidido por J.A. Bayona.

Algunos de esos grandes nombres son los de los y las cineastas Edward Berger, Alice Wincour, Claire Denis, Agnieszka Holland y Alberto Rodríguez, que presentarán películas protagonizadas por Colin Farrell, Tilda Swinton, Angelina Jolie, Louis Garrel, Isaach de Bankolé, Matt Dillon, Antonio de la Torre y Barbara Lennie.

Cine vasco

La presencia del cine vasco será palpable también en la sección principal del festival: se proyectarán los títulos en euskera Karmele (Asier Altuna), Zeru ahoak (serie de Koldo Almandoz) y Maspalomas (Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi), este último a competición, además de Los domingos, segundo largometraje escrito y dirigido por la barakaldesa Alauda Ruiz de Azua y las producciones vascas Un fantasma en la batalla y Los tigres.

No obstante, el euskera no se quedará en la Sección Oficial, sino que también se escuchará en la sección New Directors a través de la película de Irati Gorostidi Aro berria Aro berria y en Zabaltegi Tabakalera, en los diálogos del cortometraje Bariazioak, de Lur Olaizola.

El Zinemaldia proyectará un total de 38 películas vascos, indefectiblemente muy diversas: los documentales Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako (Inge Mendioroz), Eloy de la Iglesia, adicto al cine (Gaizka Urresti), Popel (Oier Plaza), Arg(h)itzen: torturaz argi hitz egiten, tortura argitzen (Manu Gomez) y El último arrebato (Marta Medina eta Enrique Lopez Lavigne); las ficciones Ombuaren itzala (Patxi Bisquert), Faisaien irla (Asier Urbieta) y Jone, batzuetan (Sara Fantova); y las animaciones Heidi, katamotzaren erreskatea y Natura fugit (Jesus Mari Lazkano), por ejemplo.

Además, la sección Kasikoak recoge las versiones restauradas por la Filmoteca Vasca y EITB de los mediometrajes Hamaseigarrenean aidanez (Anjel Lertxundi, 1985), Ehun metro (Alfonso Ungría, 1985), Zergatik panpox (Xabier Elorriaga, 1985) y Oraingoz izen gabe (José Julián Bakedano, 1986)

Brillo

Pero, además de las pantallas, que resplandecerán durante nueve días casi sin descanso, también brillarán en San Sebastián, como es habitual, estrellas que bajarán a tierra firme para pasearse por las alfombras rojas. Estarán en el Zinemaldia, además de las receptoras de los dos premios Donostia de esta edición, la productora Esther García y la actriz Jennifer Lawrence, Angelina Jolie, Juliette Binoche, Matt Dillon, Colin Farrell, Ron Pelman, Eneko Sagardoy, Renate Reinsve, Olivier Assayas, Jone Laspiur, Claire Denis, Richard Linklater, Jafar Panahi, Lali Exposito, Joxean Bengoetxea, François Ozon, Paul Dano, Juan Carlos Perez, Dolores Fonzi, Patricia Lopez Arnaiz, Nagore Aranburu, Barbara Lennie, Antonio de la Torre, Miren Gaztañaga, Eduard Fernández, Isaki Lacuesta, Moriartitarrak, Loreto Mauleon, Carla Simón y Edurne Azkarate, entre muchas otras y muchos otros.

Hemos recogido algunos de los aspectos del Zinemaldia que comienza esta misma noche, pero Rebordinos, como esa pantalla que se enciende cuando se apagan las luces de las salas, promete sorpresas. Veremos. 

