“Muchas veces no sé de dónde sale esa fuerza para crear; luego hay tantos consumidores”
A las puertas de una nueva edición de la Feria de Durango, el coordinador de Gerediaga Elkartea, Beñat Gaztelurrutia, ha señalado en el programa Egun On Euskadi de ETB1 que en Euskal Herria existe toda una generación de jóvenes que están permenentemente creando, y que además crean contenido de mucha calidad. En ese sentido, ha destacado que para todos ellos se necesario que haya más consumidores.
Landako Gunea comienza a llenarse de cultura
La 60 edición de la Feria de Durango abrirá sus puertas mañana, 5 de diciembre. Hoy toca preparar los stands en Landako Gunea. La edición de este año contará con más de 1.000 novedades, 273 actividades y 285 expositores.
Durangoko Azoka, en imágenes: del cartel al universo visual
Durante seis décadas, el Festival de la Cultura ha sido ilustrado con mil y una formas y un sinfín de colores, desde que el artista plástico durangarra Andreu Uriarte diseñara el cartel de la primera edición de Durangoko Azoka hasta que la directora de arte Iratxe Reparaz ha preparado para la 60ª edición “carteles infinitos”. Patri Laiseka, de la asociación Gerediaga, nos guía por el camino de un cartel que ha transitado en un viaje de ida y vuelta desde las artes plásticas al diseño gráfico.
Koba Live anuncia que no habrá festival en 2026 por recortes en las subvenciones de las instituciones
Sugaar Musika Elkartea, organizadora del festival de Abadiño, ha explicado que la reducción de la ayuda económica de la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Abadiño de cara al próximo ejercicio les "impide organizar un festival con los estándares de calidad y seguridad que la asociación cree necesarios".
Premio Lauaxeta de Honor para Benito Lertxundi y Jose Anjel Irigai por su canción "Bizkaia maite"
La Diputación Foral de Bizkaia ha entregado este lunes los premios Lauaxeta 2025. El premio honorífico ha correspondido al cantante Benito Lertxundi y al escritor José Anjel Irigai, reconociendo su aportación a la cultura vasca por la canción Bizkaia maite. Los dos galardonados, no han podido asistir al acto, por lo que el premio ha sido recogido por la cantante Olatz Zugasti, pareja y compañera artística de Lertxundi, en representación de ambos.
Visitamos en Bilbao el rodaje de la serie "Tamara Ta Mara" que se estrenará el año que viene en la plataforma Primeran
Esta comedia habla sobre la competencia entre dos actrices que se encuentran en un casting. Esta ficción en euskera es uno de los proyectos elegidos en el concurso de ETB para buscar nuevos talentos.
ETS celebra ante 8.000 personas una fiesta de adelanto de su nuevo disco
El grupo de música En Tol Sarmiento presentará el viernes su nuevo disco "Konkista", en la Feria de Durango. Previo a la presentación oficial, el grupo ha celebrado este domingo ante 8.000 personas una fiesta de adelanto de las nuevas canciones.
Illarregi ha querido dar "centralidad" al euskera en la final
Primera entrevista tras recibir la txapela de mejor bertsolari de Navarra.
Oda al euskara y a la hermandad en el bertso final del campeón Xabat Illarregi: “Hizkuntzarik ez duen herri bat ez da herri izango”
El leitzarra Xabat Illarregi ha ganado el Campeonato de Bertsolaris de Navarra, por primera vez. En su último adiós, además de las buenas palabras a su hermano Joanes, el joven bertsolari ha subrayado la importancia y la necesidad de hablar en euskara.
Xabat Illarregi gana la txapela de Navarra y su hermano Joanes queda segundo
El menor de los Illarregi ha conseguido 1205 puntos, mientras que el mayor se han hecho con 1198,5 puntos. Los dos hermanos de Leitza han hecho historia, llegando ambos al último tramo de la final del Campeonato de Bertsolaris de Navarra, el "buruz burukoa".