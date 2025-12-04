DURANGOKO AZOKA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

“Muchas veces no sé de dónde sale esa fuerza para crear; luego hay tantos consumidores”

18:00 - 20:00
EITB
Euskaraz irakurri: “Askotan, ez dakit nondik datorren sorkuntzarako indarra; gero ez dago eta horrenbeste hartzaile"

Última actualización

A las puertas de una nueva edición de la Feria de Durango, el coordinador de Gerediaga Elkartea, Beñat Gaztelurrutia, ha señalado en el programa Egun On Euskadi de ETB1 que en Euskal Herria existe toda una generación de jóvenes que están permenentemente creando, y que además crean contenido de mucha calidad. En ese sentido, ha destacado que para todos ellos se necesario que haya más consumidores. 

Feria Durango 2025 Cultura

Te puede interesar

DURANGOKO AZOKA KARTELAK
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Durangoko Azoka, en imágenes: del cartel al universo visual

Durante seis décadas, el Festival de la Cultura ha sido ilustrado con mil y una formas y un sinfín de colores, desde que el artista plástico durangarra Andreu Uriarte diseñara el cartel de la primera edición de Durangoko Azoka hasta que la directora de arte Iratxe Reparaz ha preparado para la 60ª edición “carteles infinitos”.  Patri Laiseka, de la asociación Gerediaga, nos guía por el camino de un cartel que ha transitado en un viaje de ida y vuelta desde las artes plásticas al diseño gráfico. 
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Premio Lauaxeta de Honor para Benito Lertxundi y Jose Anjel Irigai por su canción "Bizkaia maite"

La Diputación Foral de Bizkaia ha entregado este lunes los premios Lauaxeta 2025. El premio honorífico ha correspondido al cantante Benito Lertxundi y al escritor José Anjel Irigai, reconociendo su aportación a la cultura vasca por la canción Bizkaia maite. Los dos galardonados, no han podido asistir al acto, por lo que el premio ha sido recogido por la cantante Olatz Zugasti, pareja y compañera artística de Lertxundi, en representación de ambos.

Cargar más