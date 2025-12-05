DURANGOKO AZOKA

Irati Bazeta presenta en Atartea la exposición "Harien isla"

Irati Bazeta ilustratzailearen erakusketa Durangoko Azokan.
18:00 - 20:00
La ilustradora abadiñarra Irati Bazeta ganó el año pasado la Beca de Creación de Durangoko Azoka con el proyecto "Harien isla", cuyo resultado ha sido presentado hoy en el nuevo espacio Atartea, lugar dedicado a las bellas artes en el Museo de Durango. 

El objetivo del trabajo es "analizar las realidades de las personas vascoparlantes utilizando la interseccionalidad como herramienta analítica; visibilizar los hilos y las estructuras, reflexionando sobre los sistemas de poder.".

Feria Durango 2025 Cultura

