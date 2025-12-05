Durangoko Azoka
Irati Bazetak ‘Harien isla’ erakusketa aurkeztu du Atartean

Irati Bazeta ilustratzailearen erakusketa Durangoko Azokan.
18:00 - 20:00

Irati Bazeta ilustratzaile abadiñarrak Durangoko Azokaren Sormen Beka irabazi zuen iaz, "Harien isla" proiektuarekin, eta gaur aurkeztu dute horren emaitza, Atartea gune berrian, Durangoko Museoan. 

Lanaren helburua "intersekzionalitatea tresna analitiko kritikotzat hartuta euskara jendea osatzen duten askotariko errealitateak arakatzea da, hariak eta egiturak ikusaraztea, botere sistemez gogoeta eginez".

Durangoko azoka 2025 Kultura

