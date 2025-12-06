DURANGOKO AZOKA

El grupo Kak!, en Ahotsenea

Kak! taldeak Ahotsenea Musika guneko programazioa abiatu du Durangoko Azokaren 60. edizioaren bigarren egunean.
18:00 - 20:00
El grupo Kak! ha sido el encargado de abrir en esta segunda jornada de la 60ª edición de Durangoko Azoka el espacio Ahotsenea Musika. 

Presentan el disco "Kendutako azken kartela". 

Feria Durango 2025 Cultura

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Las jóvenes artistas Nagore Tamayo y Maider Arruti dan el salto a la gran plaza de la cultura

Nagore Tamayo es tolosarra, tiene 25 años y presenta hoy en la Feria de Durango la obra de danza contemporánea 'Nondik abiatu inora'. Maider Arruti, de 22 años y natural de Errenteria, presenta hoy en público el cortometraje 'Barruko dardara'. Orain.eus les ha preguntado por la oportunidad de poder participar en Durango con disciplinas poco habituales, así como las particularidades de la creatividad de los y las jóvenes. 

Irati Bazeta ilustratzailearen erakusketa Durangoko Azokan.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Irati Bazeta presenta en Atartea la exposición "Harien isla"

La ilustradora abadiñarra Irati Bazeta ganó el año pasado la Beca de Creación de Durangoko Azoka con el proyecto "Harien isla", cuyo resultado ha sido presentado hoy en el nuevo espacio Atartea, lugar dedicado a las bellas artes en el Museo de Durango.  El objetivo del trabajo es "analizar las realidades de las personas vascoparlantes utilizando la interseccionalidad como herramienta analítica; visibilizar los hilos y las estructuras, reflexionando sobre los sistemas de poder.".

