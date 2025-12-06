Durangoko Azoka
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kak! taldea , Ahotsenean

Kak! taldeak Ahotsenea Musika guneko programazioa abiatu du Durangoko Azokaren 60. edizioaren bigarren egunean.
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Kak! taldeak Ahotsenea guneko egitaraua abiatu du gaur, larunbatarekin, Durangoko Azokaren 60. edizioaren bigarren jardunaldian. 

"Kendutako azken kartela" diskoa aurkeztu du bertan. 

Durangoko azoka 2025 Kultura

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kulturaren plaza handira jauzi egingo dute Nagore Tamayo eta Maider Arruti artista gazteek

Nagore Tamayo tolosarra da, 25 urte ditu eta 'Nondik abiatu inora' dantza garaikideko obra aurkeztuko du gaur, Durangoko Azokan. Maider Arrutik 22 urte ditu eta errenteriarra da, eta 'Barruko dardara' film laburra erakutsiko du gaur jendaurrean. Durangon horren ohiko ez diren disziplinekin parte-hartu ahal izateko aukeraz eta gazteen sormenaz aritu da solasean Orain.eus eurekin. 
Irati Bazeta ilustratzailearen erakusketa Durangoko Azokan.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Irati Bazetak ‘Harien isla’ erakusketa aurkeztu du Atartean

Irati Bazeta ilustratzaile abadiñarrak Durangoko Azokaren Sormen Beka irabazi zuen iaz, "Harien isla" proiektuarekin, eta gaur aurkeztu dute horren emaitza, Atartea gune berrian, Durangoko Museoan.  Lanaren helburua "intersekzionalitatea tresna analitiko kritikotzat hartuta euskara jendea osatzen duten askotariko errealitateak arakatzea da, hariak eta egiturak ikusaraztea, botere sistemez gogoeta eginez".
Gehiago ikusi