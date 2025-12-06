MANIFESTACIÓN
La asociación Euskal Herrian Euskaraz reclama el euskera como idioma nacional

Euskal Herian Euskaraz manifestazioa Durango
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Herrian Euskaraz elkarteak euskara hizkuntza nazional gisa aldarrikatu du
EITB

Bajo el lema "Euskaraz bizitzeko, euskal errepublika", multitud de personas han recorrido este sábado las calles de Durango, en el marco de Durangoko Azoka. A la convocatoria se ha sumado una veintena de agentes políticos y sindicales.

Feria Durango 2025 Bizkaia Comunidad Autonóma Vasca Cultura

18:00 - 20:00
Las jóvenes artistas Nagore Tamayo y Maider Arruti dan el salto a la gran plaza de la cultura

Nagore Tamayo es tolosarra, tiene 25 años y presenta hoy en la Feria de Durango la obra de danza contemporánea 'Nondik abiatu inora'. Maider Arruti, de 22 años y natural de Errenteria, presenta hoy en público el cortometraje 'Barruko dardara'. Orain.eus les ha preguntado por la oportunidad de poder participar en Durango con disciplinas poco habituales, así como las particularidades de la creatividad de los y las jóvenes. 

