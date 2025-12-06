La asociación Euskal Herrian Euskaraz reclama el euskera como idioma nacional
Bajo el lema "Euskaraz bizitzeko, euskal errepublika", multitud de personas han recorrido este sábado las calles de Durango, en el marco de Durangoko Azoka. A la convocatoria se ha sumado una veintena de agentes políticos y sindicales.
