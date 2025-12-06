Euskara hizkuntza nazional gisa aldarrikatu du Euskal Herrian Euskaraz elkarteak
"Euskaraz bizitzeko, euskal errepublika" lelopean, jende andana bildu da larunbat honetan Durangoko kaleetan zehar, Durangoko Azokaren baitan.
Kulturzaleak eta sortzaileak, Durangoko Azokaz disfrutatzen
Durangoko Azokaren bigarren eguna bete-beteta egon da. Sortzaileak gustura agertu dira Azokak daraman erritmoarekin, eta jendea, erruz, eguneko planaz gozatzera bertaratu da.
Zer ekarri zuen Frank Gehry arkitektoak Bilbora?
Guggenheim museoaren proiektu ausartarekin hiria mundura zabaltzea lortu zuen Gehryk. Gaur asko izan dira arkitekto ezagunak Bizkaiko hiriburuan utzitako arrasto sakona gogora ekarri dutenak.
Kultur sortzaileekin bildu gara, aurtengo nobedadeetako batzuk ezagutzeko
Euskal kulturaren plazan izatea esperientzia hunkigarria eta aberasgarria da musikari zein idazleentzat. Eskertuta agertu dira, eta Durangoko Azokaren garrantzia azpimarratu dute denek.
Honelakoa izan da Durangoko Azokaren bilakaera: 60 urte bete dira ateak ireki zituenetik
Franco bizirik zen duela sei hamarkada kultur topaguneak ateak lehen aldiz ireki zituenean. Gerediaga Elkarteak kudeatzen du, eta antolatzaileek hasierako zirrara izan dute hizpide elkarrizketa honetan.
Kak! taldea , Ahotsenean
Kak! taldeak Ahotsenea guneko egitaraua abiatu du gaur, larunbatarekin, Durangoko Azokaren 60. edizioaren bigarren jardunaldian. "Kendutako azken kartela" diskoa aurkeztu du bertan.
Kulturaren plaza handira jauzi egingo dute Nagore Tamayo eta Maider Arruti artista gazteek
Nagore Tamayo tolosarra da, 25 urte ditu eta 'Nondik abiatu inora' dantza garaikideko obra aurkeztuko du gaur, Durangoko Azokan. Maider Arrutik 22 urte ditu eta errenteriarra da, eta 'Barruko dardara' film laburra erakutsiko du gaur jendaurrean. Durangon horren ohiko ez diren disziplinekin parte-hartu ahal izateko aukeraz eta gazteen sormenaz aritu da solasean Orain.eus eurekin.
Horrela gogoratu zuen Frank Gehryk bere ibilbide osoa EITBn 2022an egindako elkarrizketa batean
Amaia Uribe kazetaria arkitektoaren estudioan egon zen, Los Angelesen, eta Gehryk arkitekturaren munduan egindako lanaren errepasoa egin zuten.
Pradalesek, Aburtok, Arzalluzek eta Vidartek penaz hartu dute Gehryren heriotza, eta haren lanak Bilbon iraungo duela nabarmendu dute
Arkitekto kanadarrak Bilboko Guggenheim Museoa diseinatu zuen, 1997an inauguratu zenetik hiriaren ikono bihurtu dena.
Gehry: museo batekin hiri oso bat aldatu zuen maisu dekonstruktibista
Mundu osoan ezaguna da Bilboko Guggenheim museoa diseinatzeagatik, eta 100 sari baino gehiago jaso ditu egindako lan guztiengatik.