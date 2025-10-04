Auritz
Comienza el Campeonato de Bertsolaris de Navarra

Hasi da Nafarroako Bertsolari Txapelketa
18:00 - 20:00
Campeonato de Bertsolaris de Navarra, en la casa de cultura de Auritz. Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Abian da Nafarroako Bertsolari Txapelketa
author image

EITB

Última actualización

Ha comenzado el Campeonato de Bertsolari de Navarra, en la Kultur Etxea de Burguete. Seis bertsolaris han dado comienzo el escenario a la edición de este año. El campeonato se disputará del sábado al 29 de noviembre y contará con la participación de 24 bertsolaris. Habrá ocho sesiones en otros tantos municipios. El campeonato finalizará en el Navarra Arena.

 

Bertsolaritza Euskera Navarra

