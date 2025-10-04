Auritz
Abian da Nafarroako Bertsolari Txapelketa

18:00 - 20:00
Nafarroako Bertsolari Txapelketa, Auritzeko kultur etxean. Bideotik hartutako irudia.
EITB

Auritzeko kultur etxean jarri da abian aurtengo Nafarroako Bertsolari Txapelketa. Sei bertsolari izan dira oholtza gainean. Larunbatetik azaroaren 29ra bitartean jokatuko da txapelketa eta 24 bertsolarik hartuko dute parte. Zortzi saio izango dira beste horrenbeste udalerritan. Nafarroa Arenan amaituko da txapelketa.

 

