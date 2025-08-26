Presentamos el primer avance del thriller “Zeru ahoak”, miniserie noir de cuatro capítulos dirigida por Koldo Almandoz. La serie, que cuenta con la participación de EITB, se proyectará en septiembre en la Sección Oficial de la 73ª edición del Zinemaldia, dentro de las Proyecciones Especiales, y EITB la estrenará a finales de ese mismo mes en ETB1 y la plataforma Primeran. Se trata de la primera teleserie en euskera escogida para la Sección Oficial del Festival de San Sebastián.

Koldo Almandoz (“Oreina”, “Sipo phantasma”, “Ahate pasa”, “Dinosaurioak”…) dirige esta ficción, continuación de “Hondar ahoak”, escrita junto a Harkaitz Cano, en la que Nagore Aranburu vuelve a ponerse en la piel de la protagonista, Nerea García.

Junto a Aranburu, forman el elenco de intérpretes acotres y actrices como Josean Bengoetxea, Sara Cozar, Ramon Agirre y Miren Gaztañaga, y la música es obra del compositor Aitor Etxebarria (“Hondar ahoak”, “Karmele”, “Intimidad”).

Nerea García está pasando una mala racha, han transcurrido cuatro años desde que fuera expulsada de la Ertzaintza y vive aislada y recluida en su casa de Bilbao. La aparición del cadáver de una mujer, asesinada en algún tipo de ritual, lleva a su antiguo jefe a pedirle ayuda con la investigación. Lo que Nerea no sospecha es que los fantasmas del pasado y del presente le obligarán a descender a las cloacas de la ciudad, donde nada ni nadie es lo que parece.