Ikusi “Zeru ahoak” miniserie noirraren trailerra

Donostiako Zinemaldiko Sail Ofizialetik pasatu eta gero, EITBk irailaren amaieran estreinatuko du seriea, ETB1en eta Primeranen. Nagore Aranburu da Koldo Almandozek zuzendu duen lanaren, “Hondar ahoak”en jarraipenaren, protagonista.

Nagore Aranburu "Zeru ahoak" serieko protagonista
“Zeru ahoak” thrillerraren, Koldo Almandozek zuzendu duen lau ataleko miniserie noirraren, lehen aurrerapena aurkezten dizuegu. EITBren parte hartzea duen telesaila Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioko Sail Ofizialean ikusiko da irailean, Emanaldi Berezietan, eta hilabete horren amaieran ikusi ahalko da EITBn, ETB1en eta Primeran plataforman, zinema jaialdiko atal horretan inoiz proiektatu den euskarazko lehen telesaila.

Koldo Almandozek (“Oreina”, “Sipo phantasma”, “Ahate pasa”, “Dinosaurioak”…) zuzendu du Harkaitz Canorekin batera idatzitako lana, “Hondar ahoak”en jarraipena, eta Nagore Aranburu da berriz protagonista, Nerea Garciaren azalean.

Aranbururekin batera, Josean Bengoetxea, Sara Cozar, Ramon Agirre eta Miren Gaztañaga ageri dira antzeztaldean, eta Aitor Etxebarria (“Hondar ahoak”, “Karmele”, “Intimidad”) arduratu da musikaz.

Nerea Garcia bolada txarra pasatzen ari da eta ez da bere Bilboko etxetik apenas ateratzen. Lau urte igaro dira Ertzaintzatik kanporatu zutenetik. Erritualen batean hildako emakume baten gorpua agertzen denean, bere nagusi ohiak ikerketarekin laguntzeko eskatu dio. Nereak susmatzen ez duena da, iraganeko eta orainaldiko mamuek hiriko estoldetara jaistera behartuko dutela, non ezer eta inor ez diren diruditenak. 

teaser Karmele nueva película de Asier Altuna con Jone Laspiur y Eneko Sagardoy
'Karmele' Asier Altunaren film berriaren trailerra, esklusiban

Karmele Asier Altuna zuzendariaren (Amama, Aupa Etxebeste!, Agur, Etxebeste) film luzea urriaren 10ean estreinatuko da. EITBren parte-hartzea duen filma Donostiako Zinemaldian ikusiko da lehenago, nolanahi den, Sail Ofizialaren barruan baina lehiatik kanpo, proiekzio berezi batean. Fikziozko filma Elkarrekin esnatzeko ordua Kirmen Uriberen eleberrian oinarrituta dago, Jone Laspiur eta Eneko Sagardoy ditu protagonista eta Nagore Aranburu eta Javier Barandiaran daude antzeztaldean.

