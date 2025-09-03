Cuatro mediometrajes históricos del cine vasco y películas de Stanley Kubrick y Manoel de Oliveira, en Klasikoak

Klasikoak, la sección que rescata clásicos antiguos y modernos de la historia del cine universal, incluirá en la 73ª edición del Festival de San Sebastián doce títulos entre los que figuran trabajos de Christian-Jaque, Jorge Fons, Antonio Giménez-Rico, Stanley Kubrick, Yoshimitsu Morita y Manoel de Oliveira.

Sus obras se sumarán a la película inaugural de la sección, Furtivos (José Luis Borau, 1975), ganadora de la Concha de Oro hace medio siglo, y a la versión restaurada por la Filmoteca Vasca y EITB de los mediometrajes en euskera Ehun metro (Alfonso Ungría), Hamaseigarrenean aidanez (Anjel Lertxundi), Zergatik panpox (Xabier Elorriaga) y Oraingoz izen gabe (José Julián Bakedano).

Todos estos títulos se suman a la retrospectiva clásica, dedicada en esta edición a la guionista Lillian Hellman, y el ciclo trimestral coorganizado con Filmoteca Vasca que a partir de este año comenzará en octubre y llegará a Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Pamplona y Donibane Lohizune.

Durante el Zinemaldia se verán Un revenant (Christian-Jaque, 1946), El callejón de los milagros (Jorge Fons, 1994), Vestida de azul (Antonio Giménez,-Rico, 1983), Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1975), Kazoku gemu / The Family Game (Yoshimitsu Morita,1983), Aniki Bóbó (Manoel de Oliveira, 1942).

Además, un total de 16 largometrajes estrenados entre 1935 y 1999 integrarán la retrospectiva dedicada a la guionista estadounidense Lillian Hellman.