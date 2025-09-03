Zinemaldia
Euskal zinemako lau film ertain historiko eta Stanley Kubricken zein Manoel de Oliveiraren lanak, Klasikoak sailean

Zinema unibertsalaren historiako klasiko zahar eta modernoak berreskuratzen dituen atalak Ehun metro, Hamaseigarrenean aidanez, Zergatik panpox eta Oraingoz izen gabe euskal klasikoen bertsio zaharberrituak aurkeztuko ditu, besteak beste.  

"Ehun metro" filmaren fotograma
Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

Klasikoak Donostiako Zinemaldian zinema unibertsalaren klasikoak berreskuratzen dituen atalak hamabi lan bilduko ditu zinema jaialdiaren 73. edizioan, tartean Christian-Jaque, Jorge Fons, Antonio Giménez-Rico, Stanley Kubrick, Yoshimitsu Morita eta Manoel de Oliveiraren filmak. 

Horiez gain, Furtivos (José Luis Borau, 1975) duela mende erdi Urrezko Maskorra irabazi zuen filma, ere emango dute, baita Ehun metro (Alfonso Ungría), Hamaseigarrenean aidanez (Anjel Lertxundi), Zergatik panpox (Xabier Elorriaga) eta Oraingoz izen gabe (José Julián Bakedano) ere; EITBk eta Euskadiko Filmategiak zaharberritu dituzte 80ko hamarkadako euskarazko film ertainak. 

Titulu horiei guztiek Lillian Hellman gidoilariari eskainitako atzera begirako zikloa batu behar zaio, baita urritik aurrera Gasteizera, Bilbora, Donostiara, Iruñera eta Donibane Lohizunera iritsiko den Filmategiaren hiru hileko zikloa.

Zinemaldian, Un revenant (Christian-Jaque, 1946), El callejón de los milagros (Jorge Fons, 1994), Vestida de azul (Antonio Giménez-Rico, 1983), Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1975), Kazoku gemu  / The Family Game (Yoshimitsu Morita, 1983) eta Aniki Bóbó (Manoel de Oliveira, 1942) ikusiko dira .

Gainera, Hellmanen atzera begirakoan (1935-1999) 16 film proiektatuko dituzte. 

